No siempre son los grandes nombres los que tienen los mejores discursos. En 2010, el prolífico compositor Michael Giacchino ganó su primer Oscar por la película animada, Up. "Nunca en mi vida dijeron mis padres: 'Lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo'. Nunca. Crecí. Tuve maestros, tuve colegas, tuve personas con las que trabajé en mi vida que nunca me dijeron que lo que estaba haciendo era una perdida de tiempo. Sé que hay chicos que no tienen ese apoyo. Sí está ahí afuera y me estás escuchando . Si quieren ser creativos, hazlo. No es una pérdida de tiempo".