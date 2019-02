"Emocionalmente yo soy el más inestable de los dos. Me cuesta encontrar paz", manifestó el artista. "Es como que todo me importa demasiado y quiero que las cosas salgan bien y que la gente me quiera. Hailey es una persona muy racional y estructurada, que es algo que yo necesito. Siempre he querido tener seguridad". Por su estilo de vida, el cantante manifestó que necesita tener estabilidad en su relación. "Necesito tener al menos una cosa segura y eso es mi baby boo" (su apodo para Hailey).