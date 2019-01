Michael Gandolfini -hijo del fallecido James Gandolfini-, será la versión joven de Tony Soprano, en The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de la serie televisiva, The Sopranos. Aunque no tiene un extenso curriculum en Hollywood, el joven es el sustituto perfecto para asumir el rol. Este actor -novato en Hollywood- es conocido por su participación en The Deuce, de HBO.