Lotería de la Cruz Roja martes 9 de junio: resultados ganadores del último sorteo

Solo cuentas con 30 días para reclamar el premio de la Lotería de la Cruz Roja. (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja divulgó los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 9 de junio de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos, así como un premio mayor de $7.000 millones.

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Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 9 de junio de 2026.

Premio mayor: 5545.

Serie: 260.

A qué hora se juega la Lotería de la Cruz Roja

Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Loteria de la Cruz Roja solamente celebra un sorteo a la semana todos los martes a las 22:55 horas.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premos alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

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Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

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A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

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Recuerda que únicamente tiene 30 días a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

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Existen varias opciones para hacerse dela fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puede hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

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Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

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La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

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Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?