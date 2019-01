"Siempre fui atea. Empecé a hacer cosas con la Santa Muerte y me empezó a ir bien, entonces me aentré en el culto, pero después con las ideas de la iglesia satánica. Armé este culto, esta Legión Sabrok porque las voces que escucho me decían que armara un culto de magia negra, relacionado con el satanismo y la Santa Muerte", dijo en entrevista con Infobae México.