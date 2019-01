"Club de Cuervos representó muchos aprendizajes: fue la primera vez en la que me involucré como productor, la primera vez que pude dirigir y en un nivel más macro, significa la satisfacción de haber sido parte de un cambio muy importante en cómo se hace y se ve la televisión en este país, eso me deja un gran sabor de boca y una sonrisa. Creo que, en 20 años cuando piense en Club de Cuervos, lo que más voy a recordar será eso, la oportunidad que tuvimos de ser pioneros y de cambiar la forma de hacer entretenimiento en este país. Es una serie que me ha dejado muchos amigos y mucho cariño", expresó Luis Gerardo Méndez, quien dio vida a Chava Iglesias.