"Una cosa que he aprendido en mi vida, a lo largo de los años, es que la salud mental es algo que debemos practicar a diario, no solamente cuando surgen problemas. Debemos cuidar de nuestra mente y de nuestro espíritu de la misma manera que lo hacemos con nuestros cuerpos. Los suicidios de Kate y Anthony me recordaron ese sentimiento de cuando yo estaba tan desesperada que había considerado el mismo fin… muchas veces. En los años que pasé trabajando en mi recuperación, hace muchísimo tiempo atrás, me di cuenta que la mente y el corazón pueden ser extremadamente delicados sin los cimientos de un espíritu formidable". escribió la famosa en su cuenta de Instagram en junio.