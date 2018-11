El álbum News of the World (1977) salió en Argentina con un tema menos, la composición del vocalista Get down make love. La tijera censora también alcanzó al siguiente LP, Jazz (1978). El disco original venía con un póster de mujeres desnudas andando en bicicleta, imagen tomada del clip de Bicycle Race. Los militares consideraron inapropiado el acompañamiento al disco de vinilo y la edición argentina salió sin el bonus.