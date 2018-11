En el documental Days of our lives, el guitarrista Brian May explicó: "(A Mary) la conocí en un recital y como era tímido no me animaba a acercarme a ella. Salimos un par de veces, pero ella también era tímida así que nos despedíamos con un beso en la mejilla y nada más. Freddie me dijo que le gustaba así que decidí presentarlos. Creo que lo de ellos fue un amor verdadero".