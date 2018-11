"Me dijo que le tenía mucho miedo a estar agonizando, que él no tenía ganas de sufrir más y que cuando le llegara la hora, no quería que fuera doloroso. Yo le comenté: 'Alberto quédate tranquilo que eso no va a pasar, tu vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada'", expresó Mhoni.