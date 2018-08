Kim Basinger que deslumbró a Mickey Rourke, de 35, al ritmo de You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker en Nueve semanas y media (1986) es otra víctima del bótox y la cirugía estética Solo un repaso por sus fotos de los últimos años permite observar cómo su rostro se ha transformado por el abuso del bisturí y de los rellenos faciales.