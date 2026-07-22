Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola

Una entrevista de Belinda sobre su colaboración con Danna desató acusaciones de que ignoró a Kenia Os, con quien ya tiene el tema "Jackpot". (Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

Los rumores de una pelea entre Belinda y Kenia Os inundaron las redes sociales en julio de 2026, después de que una entrevista de la cantante con la revista Vogue desatara interpretaciones sobre una posible exclusión de su colega en el panorama del pop mexicano. El 21 de julio, la discusión llegó a su punto más alto, con fanáticos de ambas artistas enfrentados en plataformas digitales.

El detonante fue una declaración de Belinda sobre su próximo dueto con Danna, la primera colaboración entre las dos cantantes. “Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, dijo la artista a la revista de moda.

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Los fans de Kenia Os señalan la omisión de Belinda

Belinda habló de "pop stars mexicanas" y los fandoms no tardaron en señalar la omisión. (IG: @belindapop)

La frase encendió a los “Keninis”, quienes señalaron que Belinda habló de “pop stars mexicanas” sin mencionar a su colega, con quien ya tiene la colaboración “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita (2025). Para ese fandom, la omisión no fue casual.

El malestar se amplificó con otro episodio: durante un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, en el marco del Mundial 2026, las dos cantantes coincidieron en el recinto pero no se les vio juntas en ningún momento. Las imágenes circularon en redes como prueba de un supuesto distanciamiento, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones al respecto en ese momento.

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El rumor de pelea entre Belinda y Kenia Os se extiende en redes sociales

Los comentarios se multiplicaron en plataformas como Instagram y X. Usuarios rastrearon publicaciones antiguas, analizaron likes y ausencias, y construyeron una teoría de enemistad a partir de indicios que ninguna de las dos artistas confirmó. La dinámica no era nueva: el pop mexicano femenino ha arrastrado durante años rivalidades fabricadas entre sus figuras más visibles.

Danna y Belinda están por sacar una colaboración. - (Instagram)

Belinda responde y aclara sus palabras sobre el dueto con Danna

Ante la presión, Belinda tomó la palabra. Al responder a un comunicador en redes sociales, explicó que su comentario en Vogue apuntaba a algo específico: la rivalidad ficticia que durante años medios y fandoms construyeron entre Danna y ella. “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”, escribió.

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Agregó una lectura más amplia sobre las colaboraciones entre mujeres en la música: “También recordemos que, hasta hace poco, las colaboraciones entre mujeres empezaron a ser más frecuentes, y eso me da mucha felicidad”.

Luego fue directa con quienes alimentaron el rumor: “Pido que dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario”.

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Belinda aclaró lo sucedido con Kenia Os. (@soyeddynieblas)

Belinda comenta publicación de Kenia Os y cierra la polémica

Sobre su vínculo con Kenia Os, Belinda fue contundente: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió.

Además de que previamente ya había comentado una publicación en Instagram de Kenia Os, la cantante compartió hace algunos días un carrusel de fotografías con el mensaje “Paz, salud y prosperidad”. Fue entonces que Belinda dejó un mensaje sin ambigüedad: “Qué bonita, te quiero”.

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¿Qué pasó con la esperada colaboración entre Belinda, Danna y Kenia Os?

Kenia Os explicó hace unos meses el freno de la colaboración entre las tres. "La canción se paró por problemas administrativos", señalando que la decisión provino de Sony Music y no de un conflicto entre las tres. "No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro", añadió. (Instagram)

La canción que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025 sigue sin fecha de lanzamiento. El proyecto, bautizado por la prensa como el “Blackout mexicano” y anunciado en octubre de 2025 en un episodio del pódcast de Apple Music Radio, quedó paralizado por trabas administrativas dentro de las disqueras de las artistas.

Fue Kenia Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, señalando que la decisión provino de Sony Music y no de un conflicto entre las tres. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”, añadió. Danna, por su parte, atribuyó la pausa a “cositas administrativas”, sin ofrecer más detalles.

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La periodista Martha Figueroa ofreció una versión distinta en su pódcast: según ella, la canción era originalmente de Kenia Os y las diferencias en los métodos de trabajo durante el proceso habrían complicado el lanzamiento. Ninguna de las involucradas confirmó esa versión.

Mientras tanto, Belinda y Danna avanzaron por su cuenta. El 5 de julio de 2026 grabaron el videoclip de su dueto, un proyecto separado al de las tres.

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