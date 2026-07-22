Así cerró la edición vespertina de la Guelaguetza 2026: fuegos artificiales y danzas que emocionaron a Oaxaca

La delegación de Chinas Oaxaqueñas de Casilda Flores fue la encargada de cerrar la función vespertina del Primer Lunes Del Cerro con el tradicional Jarabe del Valle. (Soledad Victoria / Infobae México)

El primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026 cerró con gran éxito su función vespertina, el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca fue el escenario donde la diversidad cultural de las 16 etnias originarias y el pueblo afromexicano se hizo presente a través de la música, el color y la danza.

Este evento, considerado el corazón de la identidad oaxaqueña, contó con la presencia de figuras como el gobernador Salomón Jara Cruz, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano.

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La jornada vespertina inició con la emotiva interpretación del himno oaxaqueño Dios Nunca Muere, compuesta por Macedonio Alcalá, en la voz de Paola Hersan y bajo el acompañamiento de la Banda de Música del Estado de Oaxaca. El ambiente festivo se consolidó con la participación de las Chirimías de Valles Centrales y la presentación de 14 sones, jarabes y danzas tradicionales, que pusieron de manifiesto la hermandad y el orgullo de las ocho regiones del estado.

Durante la velada, la Diosa Centéotl, dirigió un mensaje especial al público, resaltando la importancia de la Guelaguetza como un acto de dar y recibir.

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“La Guelaguetza se trata de dar y recibir, juntos podemos caminar con respeto y armonía; necesitamos del cuidado, amor y cariño de nuestra tierra y comunidad”, expresó con emoción Torres Agustiniano.

La fuerza de los ancestros y el orgullo de Oaxaca

La danza "Flor de Piña", interpretada la delegación de San Juan Bautista Tuxtepec, es una de las más esperadas por el público. (Soledad Victoria / Infobae México)

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a las mujeres que han mantenido vivas las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Torres Agustiniano inició su discurso pidiendo al público recordar a las personas que les hicieron amar sus raíces y les enseñaron sobre las tradiciones de los pueblos oaxaqueños y agradeció a todas las delegaciones por su entrega y dedicación a la cultura.

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“Detrás de cada una de las delegaciones que nos enaltecen veo horas de dedicación hacia la cultura. Hermanas y hermanos, les agradezco por compartir sus raíces en la Guelaguetza, gracias por honrar quienes somos. Con todo eso, Oaxaca podrá seguir floreciendo”, afirmó.

El evento destacó la participación de delegaciones como San Pedro Amuzgos, Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, San Juan Copala, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, Villa de Sola de Vega, Santa María Huatulco, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santiago Juxtlahuaca, Santa Catarina Juquila, San Bartolo Coyotepec, San Juan Bautista Tuxtepec y las Chinas Oaxaqueñas de Casilda de Flores, mismas que deleitaron al público con sus trajes típicos y coreografías llenas de historia.

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La delegación de Santa Catarina Juquila presentó sus sones, jarabes y chilenas en la rotonda de las azucenas. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

El gobernador Salomón Jara Cruz subrayó la importancia de celebrar estas tradiciones en un entorno de paz y seguridad, al tiempo que agradeció la asistencia de visitantes de todas partes del país y del mundo.

“Estamos muy contentos por la afluencia de turistas, esperamos que todas las personas que hoy disfrutaron el Primer Lunes del Cerro nos acompañen en su Octava”, señaló el mandatario estatal.

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Un cierre inolvidable con pirotecnia y el baile de las Chinas Oaxaqueñas

La culminación de la Guelaguetza 2026 estuvo marcada por un espectáculo que iluminó el cielo de Oaxaca y quedó grabado en la memoria de quienes asistieron. Tras la presentación de San Juan Bautista Tuxtepec, las Chinas Oaxaqueñas de Casilda Flores tomaron el escenario para ofrecer una interpretación vibrante y colorida, que simbolizó la alegría y el espíritu de este encuentro ancestral.

Al cierre de la celebración, el público fue testigo de un despliegue de fuegos artificiales que llenaron de luz y color la noche oaxaqueña, integrando la tradición y la modernidad en un solo momento. Las y los asistentes compartiendo la emoción y el orgullo por la riqueza cultural del estado.

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Entre los invitados destacados se encontraron integrantes del grupo musical Tigres del Norte y el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Salem Rashed Salem Alowais, quienes, junto a miles de espectadores locales, nacionales e internacionales, vivieron una experiencia única en el corazón cultural de México.

El Gobierno del Estado extendió la invitación para continuar con las actividades de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2026” y sumarse a la Octava del Lunes del Cerro, reafirmando el compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones oaxaqueñas.

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