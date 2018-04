Uno de los grupos más famosos de los 70 y 80, Abba fue además la máxima expresión artística de Suecia de los últimos 40 años. Entre sus grandes éxitos se enumeran Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme!, Super Trouper, The Name Of The Game. Y, naturalmente, la canción que los lanzó a la fama en 1974: Waterloo.