En California Adventure, el nuevo sector dedicado a Marvel y a sus personajes inaugurará en el 2020 y será construido alrededor de la atracción Guardianes de la galaxia: Mission Breakout que se inaguró en el parque en el 2017 y remplazará a "A Bug's Land". It's Tough to be a Bug, fue clausurado y el resto cerrará a fines del verano para iniciar las obras del nuevo sector Marvel.