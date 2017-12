Con más de 2.9 mil millones de reproducciones en YouTube, el video que explora un romance entre dos jóvenes con letras por momentos directamente explícitas, el fenómeno "Shape of You" parece no conocer límites a su crecimiento. En una entrevista con el periódico norteamericano The New York Times, Sheeran explicó en detalle cómo nació uno de los temas más populares de nuestra generación.