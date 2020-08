Craig Faller: “Rusia es la principal fuerza manteniendo a Nicolás Maduro en el poder”

Craig S. Faller, almirante y comandante del Comando Sur (REUTERS)

El almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, participó este jueves con especialistas en América Latina en una conferencia del think tank Atlantic Council y remarcó que el principal problema del continente es el régimen chavista en Venezuela.

Al respecto, agregó que “la influencia rusa es la principal fuerza manteniendo a Nicolás Maduro en el poder”, en referencia al dictador venezolano. “Veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación”, explicó.

“Cuando vemos la región vemos muchos problemas. Los valores de la democracia que compartimos, el capital humano, los recursos... Todo eso está bajo asalto en Venezuela. Cuando miramos esta región, hay tanta promesa y tanto potencial. Lo que todos compartimos es un vecindario democrático. Pero todo eso está bajo asalto”, declaró Faller.

Y afirmó: “Lo que mantiene a Maduro en el poder son los intereses que atentan contra los derechos humanos y contra nuestra seguridad común. Pero estamos trabajando para interrumpir el centro de gravedad alrededor de Maduro para comprobar su dominio sobre el pueblo venezolano”.

Faller señaló que “el sistema de inteligencia de Maduro está tomado por Cuba”, que “la construcción de esta red que desde Chávez estrangula a la democracia es alarmante” y que “la influencia rusa está al frente de mantener a Maduro en el poder”.

La jefa de la Oficina de Conflicto y Operaciones de Estabilización dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Denise Natali

“Todos esos vectores de amenaza son la razón por la que lanzamos una operación antinarcóticos mejorada. Tenemos 22 naciones asociadas alineadas contra la amenaza común del narcotráfico”, explicó el almirante que dirige la “operación antidrogas más grande de Occidente”, según como la definió Trump.

Y también destacó la importancia de continuar con las sanciones al chavismo. “Cuando veo las sanciones, veo que la presión está funcionando (...) Y evitar las sanciones es una de las tácticas que ha utilizado el régimen de Maduro para lavar dinero y contrabandear recursos (...) La clave para prevenir la evasión de las sanciones está en el ámbito financiero”, afirmó.

En la conferencia también participó Denise Natali, jefa de la Oficina de Conflicto y Operaciones de Estabilización dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y afirmó que está trabajando para lograr la estabilización de Venezuela y la región. “Es un desafío único porque hay vínculos con pandillas, narcotráfico y terrorismo”, explicó.

“Pero nosotros estamos comprometidos a ayudar al pueblo venezolano”, dijo la secretaria de Estado Adjunto para Operaciones de Estabilización de conflictos.

“El ilegítimo régimen de Maduro sobrevive confiando en las clásicas herramientas autocráticas. En ningún lugar es esto más evidente que la dependencia del régimen de los grupos criminales armados”, dijo.

La subsecretaria de estado adjunta para Cuba y Venezuela del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EEUU, Carrie Filipetti

Y declaró que “estos grupos armados no estatales tienen una presencia activa en la capital y en todos los estados” de Venezuela. “Sabemos que todos ellos reciben algún tipo de apoyo táctico del régimen de Maduro. Y este complejo paisaje exige una respuesta matizada”, explicó Natali.

“Reconocemos plenamente que Colombia es fundamental para este esfuerzo”, dijo, citando la importancia de aplicar el acuerdo de paz de 2018 y trabajar con los socios para desbaratar a los disidentes del ELN y las FARC.

Por su parte, Carrie Filipetti, subsecretaria de estado adjunta para Cuba y Venezuela del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EEUU, aseguró que Irán y el régimen chavista son prioridad para el gobierno de Trump. “Nuestras sanciones van a continuar siendo efectivas”, afirmó.

“Lejos de poder confiar en sus aliados más tradicionales como Rusia, Cuba o China, el régimen de Maduro está actuando de manera similar hacia Irán. El espacio diplomático con sus aliados tradicionales se está reduciendo”, advirtió Filipetti.

Y habló de las elecciones parlamentarias que convocó el chavismo para el próximo 6 de diciembre. “Tenemos que ser claros en decir que estas no son elecciones libres. Son fraudulentas. Eso está claro ahora y lo ha estado durante meses. Porque no puedes tener una elección parcialmente libre. O una elección es libre o no lo es”, dijo.

Douglas Farah, presidente de la empresa especialista en servicios estratégicos de seguridad nacional IBI Consultants

“La comunidad internacional debe permanecer unida y asegurarse de que hay acciones y consecuencias por este comportamiento. Porque si no las hay, Maduro seguirá actuando con impunidad”, dijo. “No es algo que los Estados Unidos puedan hacer solos, no es algo que el pueblo venezolano pueda hacer solo. Necesitamos que nuestros socios europeos se unan a este esfuerzo”, argumentó.

Y Douglas Farah, consultor y presidente de la empresa especialista en servicios estratégicos de seguridad nacional IBI Consultants, declaró que en Venezuela hay “empresas criminales que apoyan un régimen criminal”.

“Durante mucho tiempo, tratamos a Venezuela como si jugáramos el mismo juego en el mismo campo, y no lo hacemos”, dijo. “Hay un consorcio de estados que ahora abrazan el crimen transnacional como una herramienta legítima de la artesanía del estado”, añadió Farah y afirmó que “PDVSA bajo el gobierno de Chávez fue diseñado para lavar dinero”.

Farah advirtió que “Europa ha sido más tolerante” con los funcionarios chavistas. “Se ha lavado dinero a través de cuentas en Suiza, Andorra y España. Las instituciones europeas no forman parte de la red criminal. Sin embargo, los compinches de Maduro han aprendido con el tiempo que Europa no está tan dispuesta a tomar medidas drásticas en temas que no consideran parte de su esfera de influencia”.

“El oro venezolano es oro de sangre. Reúne la prostitución, los abusos laborales, la degradación del medio ambiente y una serie de abusos de los derechos humanos”, explicó.

Y concluyó: “Europa tiene que ser más consciente de la amenaza regional y global de las actividades del régimen de Maduro. Es fundamental fomentar el cumplimiento de las normas existentes y promover la conciencia de sus repercusiones”.

