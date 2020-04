Otros operadores de grandes almacenes que también han tenido que cerrar sus tiendas están luchando para evitar el destino de Neiman Marcus. Macy’s Inc y Nordstrom Inc se han apresurado a conseguir nueva financiación, por ejemplo, pidiendo préstamos contra algunos de sus bienes inmuebles. J.C. Penney Co Inc está contemplando la posibilidad de declararse en bancarrota como una forma de rehacer sus finanzas insostenibles y ahorrar dinero en los pagos de deudas inminentes, informó Reuters la semana pasada.