Según el diario estadounidense, Trump le pidió a Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, que le permitiera de manera formal firmar los cheques. Sin embargo, los presidentes no son firmantes autorizados de los desembolsos que realiza el Tesoro. Los cheques los firman funcionarios públicos para garantizar que los pagos que realiza el gobierno no tengan tintes partidistas. Entonces, los cheques no tendrán la firma de Trump, pero sí su nombre, que aparecerá debajo de una línea que dirá “Pago de Impacto Económico”.