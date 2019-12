Ella seguía en la unidad coronaria cuando debió tomar una decisión con respecto al tratamiento de su cáncer, que no se podía seguir interrumpiendo. Optó por la mastectomía. “Las malas noticias parecían no terminar nunca. Era la definición auténtica de una pesadilla, y yo no tenía idea de cómo sería mi vida luego de todo eso”.