Durst -heredero de una fortuna adquirida por su padre, Seymour Durst, en el sector inmobiliario neoyorquino, estimada en 4.400 millones dólares-, fue detenido en marzo de 2015 en un hotel de Nueva Orleans horas antes de que se emitiera el capítulo final del documental "The Jinx: The life and Deaths of Robert Durst" de HBO.