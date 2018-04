Craig Loomis, Robert Brouillette, Nick Kokotovich y Roger Schnabel fueron los otros ex alumnos que dieron la cara para que se conociera la verdad. Todos contaron historias similares sobre el renombrado, respetado y querido profesor. "No quiero decir otros nombres, pero estoy seguro que hay más de un par. Debí decirlo hace 30 o 40 años atrás. Quien haya sufrido, no sabemos cómo hubiera sido su vida si hubiéramos hablado", dijo Loomis al mismo diario.