Frío persistente y sin lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA durante la semana

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para la mitad de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) temperaturas bajas, cielo mayormente cubierto y ausencia de precipitaciones. El informe describe un período marcado por la estabilidad atmosférica y la persistencia del frío en la región. Además, no se registran alertas en el país.

Según el reporte oficial del SMN, la jornada comenzó con cielos parcialmente nublados y temperaturas mínimas de 8 °C y máximas de 15 °C. “A partir del miércoles, un nuevo frente frío cruzará el centro del país y volverá a modificar el panorama en el AMBA. No dejará lluvias en la región, pero sí traerá más nubosidad, viento del sur y otro descenso térmico", indicó el sitio Meteored.

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Las condiciones se mantendrán similares el jueves, con una temperatura mínima de 6 °C y máxima de 13 °C, acompañadas de nubosidad significativa y sin probabilidad de lluvias. Desde Meteored puntualizaron: “Con el aire frío nuevamente reforzado,el jueves tendrá condiciones mucho más invernales. Las mínimas se moverán entre 0 y 5 grados en el AMBA y algunas zonas del conurbano podrían volver a registrar heladas débiles".

El viernes y el sábado se prevé la continuidad de temperaturas bajas, con registros mínimos cercanos a los 7 °C y máximas que no superarán los 15 °C. Ambas jornadas contarán con cielos entre mayormente nublados y parcialmente soleados, conforme a lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante el domingo y el lunes, el pronóstico mantiene la tendencia de cielos parcialmente cubiertos, temperaturas mínimas de 11 °C y máximas de 16 °C y 19 °C respectivamente. El martes, la máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima será de 12 °C, sin cambios relevantes en el estado del cielo y con 0 % de probabilidad de precipitaciones durante todo el período.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del miércoles 20 al martes 26, muestra días mayormente soleados con algunas nubes y temperaturas en aumento, sin probabilidad de precipitaciones.

La dirección predominante del viento se mantendrá del sector sur y sudeste, con velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h, de acuerdo al informe elaborado por el SMN.

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El parte oficial recalca la ausencia de lluvias para toda la semana, lo que favorece el desarrollo de actividades al aire libre, aunque se recomienda a la población tomar precauciones frente a las temperaturas bajas, sobre todo en las primeras horas del día.

Sin embargo, el panorama en la provincia de Buenos Aires es distinto, ya que se registran lluvias en la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú, que marcarán la jornada. Mientras, en el resto del territorio bonaerense la nubosidad es variable.

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Para mañana, se pronostican bancos de niebla al oeste y noroeste, por lo cual se recomienda tomar todos los recaudos posibles a la hora de conducir. Del viernes al domingo, las condiciones serán similares, con nubosidad parcial en casi toda la provincia y sin precipitaciones.