El futbolista de 37 años señaló que en ese momento debió dejar a un lado su deseo personal para pensar en lo grupal: "Se había terminado el Mundial para mí en lo personal e individual ahí, pero todavía estaba el hambre de salir campeón, el motivo por el que fui. Sí, fui a jugar, pero fui para llevar a Argentina a lo más alto y eso todavía existía. Ya se tomó la decisión, me toca no jugar, me toca no quitarme esa bronca por el error que cometí pero el amor por lo que hago y vivo que es el fútbol todavía me mantenía vivo. Ya no importaba el yo; importa el nosotros".