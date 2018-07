El propio Mario Mandžukić, autor del agónico gol que le dio la victoria a los balcánicos en el minuto 109, reconoció: "No sé qué decir; no es normal, esto es un milagro" y destacó que llegaron a donde llegaron por jugar "el torneo con un gran corazón". "No somos conscientes de lo que hemos hecho. Esto solamente lo puede conseguir un gran equipo, un equipo valiente", concluyó.