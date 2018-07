Es que Luka es serio candidato a romper con la doble hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Balón de Oro. Pero, en este contexto, el seductor premio no forma parte de las prioridades del elegante futbolista. "No me importa, de verdad. Yo solo pienso en la final y en poder levantar la Copa del Mundo con todos mis compañeros", concluyó.