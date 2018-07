Es conocida la relación del futbolista de 27 años con distintos personajes uruguayos a lo largo de su carrera que lo marcaron, a punto tal que evitó gritar el tanto. "Por respeto a los uruguayos que como he dicho antes me dieron mucho, me enseñaron los primeros pasos, buenos y malos. Las malas cosas que había en este deporte", reconoció el hombre del Atlético de Madrid en la conferencia de prensa posterior ante la consulta.



