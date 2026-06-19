Una inversión de más de 2 millones de euros para combatir el calor en Barcelona: toldos que bajan hasta 7 grados la temperatura

Imagen virtual del proyecto de sombra singular en el Portal de l’Àngel. (Ayuntamiento de Barcelona)

Todavía no ha llegado oficialmente el verano y en España ya tenemos aquí la primera ola de calor. Y en la mayoría de las principales ciudades, la moda de las plazas públicas de cemento que huyen de las sombras —la Puerta del Sol, por ejemplo, estuvo 162 años sin este refugio hasta que en 2025 se pusieron toldos por primera vez— aumenta aún más la temperatura, en una aparente carrera por ver dónde se pueden freír los mejores huevos fritos en las aceras. Frente a esto, sin embargo, algunos lugares invierten para combatir las altas temperaturas.

Un ejemplo es Barcelona, donde el Ayuntamiento ya ha desplegado 75 nuevos espacios de sombra en parques, plazas y patios escolares, sumando así más de 200 áreas protegidas del sol en los últimos tres años. El objetivo principal es adaptar la ciudad al aumento de las temperaturas y garantizar que los espacios públicos sigan siendo utilizados durante todo el año, también en las horas de mayor insolación.

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Según el Ayuntamiento, la instalación de estas nuevas estructuras supondrá más de 40.000 metros cuadrados de sombra adicional. Un informe ambiental municipal afirma que los toldos reducen hasta un 80% la irradiación solar directa y logran una diferencia media de 7,59 °C en sensación térmica entre zonas expuestas al sol y áreas sombreadas.

Además de las actuaciones inmediatas, la ciudad se prepara para estrenar tres proyectos singulares que redefinirán el paisaje de puntos emblemáticos entre 2027 y 2028. En conjunto, estas intervenciones sumarán más de 5.000 metros cuadrados de sombra y contarán con una inversión de 2,3 millones de euros.

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En el paseo Marítimo, la primera gran estructura estará lista en junio de 2027. El proyecto contempla una serie de columnas y telas onduladas, inspiradas en las formas de las dunas, que cubrirán 1.600 metros cuadrados sin obstaculizar las vistas al mar. La plaza Comercial, en el corazón del Born, se renovará en mayo de 2028 con un techo textil de 1.400 metros cuadrados, formado por telas romboidales que replican los motivos geométricos del antiguo mercado. Por su parte, el Portal de l’Àngel incorporará una instalación ligera de módulos hexagonales, inspirados en la baldosa de Gaudí, reinterpretada en clave contemporánea. El toldo cubrirá 2.000 metros cuadrados y se adaptará a las fachadas patrimoniales del entorno, con la previsión de inaugurarse también en mayo de 2028.

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“Más sombra, más espacio público”

El alcalde Jaume Collboni ha defendido la importancia de la iniciativa: “Tener más sombra los meses de calor quiere decir tener más espacio público”, expresó en un comunicado, subrayando que la meta es que la ciudadanía pueda disfrutar de calles, jardines y zonas de juego “también en los meses de verano”.

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El informe que acompaña el programa destaca que el tipo de pavimento y el grado de opacidad de las telas afectan notablemente al rendimiento térmico de las instalaciones. Por este motivo, el Ayuntamiento continuará monitorizando el impacto de las estructuras y adaptando el modelo en función de los resultados obtenidos los próximos veranos. La previsión municipal es que la suma de estas actuaciones permita a Barcelona encarar los próximos veranos con una red de sombra cada vez más amplia y eficiente.