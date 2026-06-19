Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

El ‘Pentapichichi’ arremetió contra el importante desgaste físico que tienen los futbolistas por el apretado calendario de partidos. Foto: Jesús Avilés

Durante su reciente llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Hugo Sánchez evitó responder sobre los señalamientos que ha hecho contra la película México 86, producción que retrata la Copa del Mundo celebrada en el país y el papel del exfutbolista.

La reacción se dio luego de que la película, dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, se estrenara en Netflix y desatara dudas entre cómo sucedieron realmente los hechos de aquel entonces.

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Hugo Sánchez escapa de la prensa

En imágenes difundidas por el programa de espectáculos Ventaneando, se observó cómo reporteros intentaron acercarse a Hugo Sánchez cuando arribó al aeropuerto acompañado de su esposa.

Guillermo Villegas interpreta a Hugo Sánchez en el póster de la película "México 86" de Netflix, levantando los brazos en celebración con imágenes de fútbol de fondo. (Netflix: Instagram)

Pese a los cuestionamientos, el exjugador decidió no responder y siguió su camino en compañía de su pareja.

Cabe señalar que la polémica alrededor de México 86 aumentó después de que Hugo Sánchez declaró en otro evento:

“Ya vi algunos cortos y realmente ni soy yo, ni he dicho, ni he hecho todo lo que va a ser. Son suposiciones e imaginaciones y muchas mentiras”.

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Añadió que la película promueve situaciones que no existieron: “Lo estoy promocionando: una película que va a tener muchas mentiras, muchas cosas raras que no existieron ni pasaron”.

Durante su más reciente avistamiento en el aeropuerto de la Ciudad de México, Sánchez optó por el silencio ante los cuestionamientos relacionados con la cinta, un gesto que reforzó la tensión mediática en torno al filme y su representación en la pantalla.

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(Instagram)

“No es un documental”: el contexto de la disputa y la visión de Diego Luna

Recientemente, Diego Luna, quien además de ser productor encabeza el elenco, respondió a las críticas de Hugo Sánchez resaltando que la película no es una versión fiel de los hechos. Luna afirmó:

“No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas... está ficcionalizada la historia y eso queda claro”.

El actor subrayó que no existe interés en que el actor Memo Villegas sea una copia exacta de Hugo Sánchez, pero reconoció la importancia del exdelantero en el futbol mexicano.

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Luna expresó que espera que la película no genere enemistad, pues busca rendir homenaje a la generación que marcó a miles de aficionados.

La película, con guion de Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, apuesta por una narrativa mordaz sobre las relaciones entre el poder político, los medios y el futbol en los años ochenta.

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El elenco lo completan Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano y Davor Tonnie. La producción general está a cargo de Gaumont USA y recrea el contexto político y mediático de aquella época.