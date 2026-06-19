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Entre la fiesta y las causas sociales: así destaca México en el Mundial 2026 por su capacidad de recibir a miles de visitantes

Aunque el ambiente mundialista domina las calles, las preocupaciones sobre derechos humanos, movilidad y desigualdad no han desaparecido de la conversación pública

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Ilustración con personas diversas y banderas de varios países en una plaza de México. Se observan tacos, elote, bebidas, niños jugando fútbol y edificios como la Catedral y El Ángel.
Esta ilustración muestra a personas de diferentes nacionalidades celebrando en una plaza central de México con edificaciones icónicas, mientras comparten comida típica y disfrutan del ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del Mundial 2026 ha transformado a México en el epicentro de una celebración global. Las imágenes que circulan desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey muestran a miles de personas provenientes de diversas partes del mundo participando en esta fiesta futbolística.

Visitantes y habitantes locales se reúnen en plazas y calles, compartiendo platillos, canciones y momentos que trascienden las diferencias culturales.

Aficionados de múltiples nacionalidades han encontrado en las sedes un ambiente de bienvenida y gozo colectivo. Las calles se han llenado de colores, banderas y sonrisas, mientras mexicanos y extranjeros intercambian anécdotas y tradiciones. Este festejo ha convertido al país en un punto de encuentro donde la convivencia y la alegría predominan, reforzando la percepción internacional de México como un lugar cálido y hospitalario.

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Para el Mtro. Pedro Rosete, académico de la Universidad Iberoamericana, este fenómeno no es casualidad. Según su análisis, el trato que reciben los visitantes durante el torneo de futbol refuerza uno de los atributos más reconocidos de la cultura nacional.

“Lo que está quedando claro ante el mundo es que seguimos siendo grandes anfitriones. Nos gusta que quienes visitan nuestro país se sientan bienvenidos, que conozcan nuestra cultura, nuestra comida y nuestras formas de convivir”, señaló.

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El contexto social no se diluye en la celebración del Mundial 2026

Aunque el ambiente mundialista domina las calles, las preocupaciones sobre derechos humanos, movilidad y desigualdad no han desaparecido de la conversación pública. Antes del arranque de la Copa del Mundo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos destacaron la importancia de mantener la atención sobre estos temas. La alegría colectiva no borra las demandas sociales, sino que ambas dimensiones coexisten en la vida mexicana.

“La fiesta de México no soluciona los problemas ni los malestares sociales. Una cosa no quita la otra”, explicó el académico. Para él, la población ha desarrollado una capacidad única para conjugar la exigencia de justicia con la celebración. La convivencia de ambas realidades se vuelve particularmente visible durante eventos de gran escala, cuando la atención internacional está puesta sobre el país.

Ilustración dividida en diagonal: arriba, fiesta cultural con gente bailando y comiendo; abajo, personas con banderas de México y derechos humanos, pareja abrazada.
La ilustración muestra una fusión de celebración cultural y activismo social en México, con personas festejando y otras defendiendo derechos fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los mexicanos hemos aprendido que pueden convivir las causas sociales con la felicidad. Podemos seguir preocupados por los problemas del país, exigir cambios y al mismo tiempo abrir las puertas a quienes nos visitan y compartir con ellos momentos de alegría”, afirmó. Así, los gestos de hospitalidad no significan evasión de los desafíos, sino una forma de mantener el tejido social activo y abierto al diálogo, incluso en medio del evento deportivo.

Hospitalidad y aprendizaje en las aulas

El especialista consideró que estas acciones representan una oportunidad de aprendizaje para las nuevas generaciones que estudian disciplinas como Comunicación y Mercadotecnia.

En IBERO, la formación se orienta a comprender la complejidad de los fenómenos sociales y a evitar explicaciones simplistas. Rosete destacó que los futuros profesionales deben aprender a observar las tensiones entre las expresiones de alegría colectiva y las luchas sociales.

“No se trata de pensar que porque hay fiesta ya no existen problemas, ni tampoco de creer que los problemas impiden cualquier expresión de alegría. La realidad social es mucho más compleja que eso”, comentó.

A pesar de que la organización del Mundial es compartida con Estados Unidos y Canadá, la experiencia mexicana está dejando una impresión especial entre quienes visitan el país. La apertura, la calidez y la tradición de invitar al otro a formar parte de la fiesta sobresalen en la memoria de quienes pisan territorio mexicano.

“Si hablamos de hospitalidad, creo que México se está llevando el campeonato. Lo que estamos mostrando al mundo es que podemos celebrar, convivir y compartir con personas de cualquier nacionalidad sin perder de vista quiénes somos ni las causas que nos importan”, concluyó.

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