Sheinbaum celebra segundo triunfo de México en el Mundial 2026 y manda mensaje a jugadores: así festejaron en los estados

Sheinbaum felicitó a la Selecicón Mexicana por su segundo triunfo en el Mundial 2026. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial FIFA 2026, tras ganar el partido contra Corea del Sur que ocurrió anoche en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño, destacando la tajada del portero y el gol”.

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Sin embargo, le envió un mensaje a todos los jugadores y a la afición mexicana, con el objetivo de mantener la esperanza de llegar a la final.

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