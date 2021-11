Gallardo detalló cuándo anunciará su futuro en River Plate y habló de los rumores sobre Julián Álvarez

Marcelo Gallardo habló en la antesala al duelo con Platense

Se acerca el final de la Liga Profesional de Fútbol y River Plate no quiere detener su marcha triunfal (ganó en 9 de sus últimas 10 presentaciones). Este domingo, desde las 21.30, visitará a Platense con el claro objetivo de quedar a un paso del título. Tras 20 encuentros, los millonarios ostentan 46 unidades, siete más que Talleres, su más inmediato perseguidor (esta noche recibe a Vélez).

En la antesala al duelo con el Calamar, el Muñeco analizó el presente del equipo, develó cuándo anunciará si sigue al frente del equipo y cómo hace para contener a Julián Álvarez en medio de los rumores que lo vinculan a clubes como Real Madrid, Juventus o Milan.

- Su futuro:

“Lo anunciaré cuando termine la participación de nosotros en el torneo. Ahí lo evaluaremos”.

- Los problemas que atravesó River durante la temporada y el presente del equipo:

“Hay situaciones que te van marcando, como nuestra eliminación en la Copa Libertadores. Tuvimos muchos inconvenientes, que nos hizo no llegar de la mejor manera a esa llave. Nos superó un rival que fue mejor que nosotros en esa instancia y lejos estuvimos de tirar la toalla, que ya teníamos el año perdió o por la gran cantidad de lesionados o futbolistas que no estaban en la mejor forma. Si no tenemos la fuerza de ir en búsqueda de respuestas, y nos quedas en la desilusión de perder, quizá hoy no estamos acá. Esa eliminatoria nos puso a prueba. Seguimos con inconvenientes, pero los pudimos atravesar y encontrar un funcionamiento y plantel que estuviera entero. Empezamos a entender que había que mostrar entereza y carácter para atravesar ese momento. Hoy fluimos como a nosotros nos gusta. Hubo jóvenes que se integran y adaptan muy bien, que están con confianza. Jugadores que teníamos que hoy no tenemos, como Suárez o De La Cruz, pero hoy estamos en esta posición. Tenemos buenas sensaciones de equipo”.

“Nosotros dejamos de jugar, después de 7 años, doble competencia hasta el final del año. Eso te genera un gran desgaste, mental y físico. Ahora no lo sufrimos porque quedamos eliminados antes de la Copa, lo que nos permitió enfocarnos en el torneo local”.

“No creo que el equipo llegó a su techo, siempre creo que se puede seguir evolucionando. Dentro del plantel hay muchos jóvenes, creo que tienen mucho por delante para aprender y ser mejores”.

“Somos un conjunto de personas que nos trasladamos en una manada desde hace muchos años. Vamos todos por el mismo lado, por el mismo objetivo. Nadie le regala nada a nadie. Somos un gran equipo de trabajo. Toda la gente que nos acompaña”.

“¿Cómo hice para cambiar el chip? Simple: quedamos afuera de la Copa y eso nos permitió afrontar el torneo con mucho más espacio, trabajar con más preparación. En esa preparación hubo evolución. No nos quedamos con la cabeza gacha tras la eliminación y buscamos salir de ahí para pelear el torneo y ahora estás ante una gran oportunidad”.

- El momento de Julián Álvarez:

“Lo acompaño en este momento, el cual está en gran forma futbolística. Eso genera todas las repercusiones que tiene, de ser un jugador buscado y deseado. Trato de acompañarlo como corresponde. No hay que tener ningún tipo de cambio, sobre todo si él no lo tiene. Si él no tuvo un cambio en su forma de ser y entrenar, hay que acompañarlo como todos estos años y nada más. Si vemos situaciones diferentes, ahí si podríamos tener la necesidad de acompañarlo de otra manera. Lo vuelvo a repetir: es un chico centrado, que no se sube a esa vorágine de elogios y lo que se dice de él. Lo interpreta de buena manera, le genera estímulo”.

- El partido contra Platense:

“Rollheiser no va a ser de la nómina porque no está recuperado. Veremos las variantes que hemos entrenador, si sumar un delantero o un volante más”.

“Vi un Platense, últimamente, con otra dinámica, con otra propuesta, un poco más osada y ofensiva. Escuché a su entrenador, que pueden intentar presionar desde un primer momento. Evaluamos todas las posibilidades. Buscaremos seguir teniendo nuestro funcionamiento, más allá de la propuesta del rival”.

- El futuro de Ponzio, Pinola, Maidana, Lux y Bologna:

“Son jugadores que considero valiosos, pero no solo porque suman del lugar en donde estén, sino porque entrenan bien y tienen posibilidades de jugar. Tienen una mentalidad tremenda. Primero evalúo eso. Si no tuvieran esa mentalidad y personalidad para desarrollarse de esa manera evaluaríamos otras posibilidades. Son los que tiran para adelante. Los valoro mucho. Se hará una evaluación cuando termine la temporada”.

La lesión de Nicolás De La Cruz:

“Estamos acompañando el proceso de recuperación según nos dicen los especialistas. Esta semana recibimos buenas noticias, y en los próximos 15 días posiblemente ya se sume si todo va bien. No descartamos que este año lo tengamos con nosotros. Es un jugador importante. Si bien lo acompañamos, porque a un jugador que no juega hay que estarle cerca, considero que Nico podría estar de acá a 15 días entrenando con normalidad. Eso es lo que tenemos como parte médico. Le va a venir bien a él y a nosotros”.

