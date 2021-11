Real Madrid tiene a Julián Álvarez en la mira: el precio que pide River Plate por su ficha

El ex secretario de Transporte cumplió los dos terceras partes de su condena de cinco años y seis meses de prisión. “El proceso judicial tuvo una cantidad de vicios y momentos que no estuvieron sujetos a derecho”, afirmó en declaraciones radiales

La esposa del ex jefe de Interpol detenido por China se mostró por primera vez y habló sobre el régimen: “Es el monstruo que se come a sus hijos”

Grace Meng no sabe nada de su marido desde que fue detenido en 2018. No sabe si está vivo o muerto. Beijing no le da respuestas. Decepción con el organismo policial internacional