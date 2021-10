Qué dijo Koeman tras una nueva derrota del Barcelona que pone en jaque su continuidad

La palabra de Koeman tras una nueva derrota del Barcelona

El Barcelona perdió 1-0 con Rayo Vallecano por la undécima jornada de la liga española y se profundizó la crisis de un equipo que venía de caer en el clásico ante Real Madrid y está cada vez más lejos de los puestos de vanguardia. Mientras se debate su continuidad como entrenador, Ronald Koeman tomó la palabra ante los micrófonos de la transmisión oficial y en conferencia de prensa.

“Creo que los primeros 15 minutos tuvimos problemas para entrar al partido, pero a partir de allí hemos controlado. Hemos tenido ocasiones y eso es bueno, pero solo si concretamos. Empatar nos hubiera dado moral, porque nos sentíamos superiores pero no hemos marcado. Entran más dudas de lo normal”, fue el primer análisis del DT blaugrana, quien se mostró muy conforme con el nivel de Nicolás González.

Por su parte, valoró: “Tenemos jugadores que pueden marcar goles. No me puedo quejar del equipo. Nos ha costado entrar en el partido. Viendo las oportunidades que hemos tenido, el resultado no es justo”. Y añadió: “Puede ser que los otros equipos tengan plantillas más equilibradas, más físicas. Pero hemos demostrado que podemos competir con ellos. La mala suerte, las lesiones, son excusas. Hemos demostrado estar a un buen nivel, pero no es suficiente”.

La desazón de Koeman tras la última derrota del Barça (REUTERS/Sergio Perez)

Pese a los merecimientos a los que hizo referencia, el neerlandés admitió: “No estamos bien, el equipo ha bajado en equilibrio en la plantilla. Hemos perdido jugadores de muchísima efectividad. En los últimos años nuestros rivales se han reforzado y nosotros no hemos podido”. En definitiva, resumió: “El partido que hemos perdido hoy no es por la actitud ni el juego. Es por no haber marcado, no puedo decir nada más”.

Dos de los futbolistas más importantes de la plantilla culé, que estuvieron presentes en la cita de hoy, también tomaron contacto con la prensa y dejaron su visión del momento.

Sergio Busquets comentó: “Hemos tenido ocasiones, un penalti y llegadas, pero nos falta un poco de todo. A nivel general no hacemos malos partidos, pero a la que se ponen por delante cuesta todo mucho. Me duermo y me roban la cartera. Es un error totalmente mío. Son muchas cosas que al final van haciendo que el rival se venga arriba. Aquí estamos todos en el mismo barco y la culpa es de todos. Para lo bueno y para lo malo somos un equipo y hay que demostrarlo tanto si se gana como si se pierde”.

El brasileño Philippe Coutinho agregó: “Creo que no merecimos la derrota. Al final no marcamos y salimos perdiendo. Hay que seguir con la cabeza alta y trabajando todos juntos. Es negativo perder estos partidos, en la situación que estamos, pero estamos todos con ganas de dar la vuelta a esto. Estamos con esta mentalidad de llevar al Barça dónde se merece, que es compitiendo por los títulos y dando alegrías a la afición”.

