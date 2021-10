Cortocircuito en Manchester United: salió a la luz una discusión de Cristiono Ronaldo con Solskjaer

Cristiano Ronaldo discutió con Ole Gunnar Solskjaer por ser suplente ante Everton (REUTERS/Phil Noble)

Uno de los grandes golpes del pasado mercado de pases fue la salida de Juventus de Cristiano Ronaldo para regresar al Manchester United, donde brilló entre 2003 y 2009. Pese a su buen arranque, el delantero portugués no está conforme con algunas decisiones del entrenador Ole Gunnar Solskjær, quien fuera su compañero en su anterior paso por la institución.

En la previa al partido de este sábado ante Leicester, el diario The Sun filtró detalles del cortocircuito que mantuvo CR7 con el director técnico producto de su suplencia en la igualdad 1 a 1 ante Everton en Old Trafford antes de marcharse con su selección para disputar las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League”, fue la frase que esbozó el luso durante su encontronazo con el noruego. Según una fuente del cuadro británico, “Ronaldo estaba extremadamente decepcionado por haber sido enviado al banquillo”.

La suplencia de Cristiano Ronaldo ante Everton, foco de conflicto en Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

“Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos”, añadió esta persona que trabaja dentro del club de Manchester.

Desde su regreso al United, salvo en el choque de la discordia contra Everton, Cristiano Ronaldo fue titular en todos los cotejos y sólo en la caída ante Young Boys, por la Champions League, no disputó los 90 minutos (a los 72 fue reemplazado por Jesse Lingard). En la igualdad 1 a 1 ante el conjunto de Liverpool ingresó a falta de poco más de media hora por el uruguayo Edinson Cavani.

Una vez finalizado el duelo, Cristiano se marchó del campo de juego con visibles gestos de fastidio en su rostro. Solskjaer, al ser consultado sobre el portugués, buscó minimizar lo acontecido: “Si pierdes dos puntos, como sintió Cristiano en ese momento, es natural. No quiero que mis jugadores sean felices con esa situación. Hablé con él antes del juego, hablé con él después del juego, y él estaba listo para entrar cuando fue llamado. Desafortunadamente, cuando no ganamos, Cristiano no está contento y esa es la mentalidad que desea de todos los jugadores”.

El delantero, que ya supo ganar tres Premier League, dos Copas de la Liga, dos Community Shield, una FA Cup, una Champions League y un Mundial de Clubes con los Diablos Rojos, lleva disputados 6 partidos en Manchester y marcó 5 goles.

Antes del inicio de la Fecha 8 de la Premier League, el United figuraba en la tercera colocación de la tabla de posiciones junto a Manchester City, Everton y Brighton con 14 unidades, a sólo dos del líder Chelsea.

