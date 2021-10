La obsesión de Cristiano Ronaldo por su cuidado físico sumó un nuevo capítulo: la máquina que hizo colocar en su mansión de Manchester

Cristiano Ronaldo cuida su físico al máximo e hizo traer a su mansión una cámara de frío (Foto: REUTERS)

A Cristiano Ronaldo se lo conoce como unos de esos futbolistas que cuida hasta el más mínimo detalle para rendir a tope. Su ética de trabajo y la importancia que le ha dado durante toda su carrera al “entrenamiento invisible” lo llevaron a la cima del fútbol mundial. Por eso el astro portugués de 36 años gastó una considerable suma de dinero para recuperar una de sus principales herramientas de recuperación.

Según informó el periódico The Sun, el propio Cristiano ha desembolsado una considerable cantidad de dinero para recuperar su cámara de crioterapia, un artefacto que da baños de hielo a temperaturas cercanas a los -200 °C para ayudar a tratar dolores musculares y rehabilitar el tejido humano. Está valuada en casi USD 70.000 y la hizo traer desde Turín (Italia), donde vivía anteriormente.

Este método basado en el enfriamiento del cuerpo que CR7 utiliza mayormente después de los partidos para recuperarse es bastante común en el mundo del fútbol pero pocos jugadores lo tienen en su casa, generalmente aprovechan esta tecnología en las instalaciones de sus respectivos clubes.

Cristiano Ronaldo ha decidido traer una máquina de critoterapia desde Turín (Foto: EFE)

Ronaldo, uno de los deportistas que mejor se conserva físicamente, comenzó a usar el aparato en 2013 mientras jugaba para el Real Madrid pero ya posee uno propio. El citado periódico informa que pasa un máximo de cinco minutos en la cámara para estimular la circulación sanguínea, mejorar el sistema inmunológico y, principalmente, reducir la fatiga muscular y curar lesiones.

“Ronaldo es meticuloso en cuidado de su cuerpo y hará cualquier cosa para tener ventaja. No fue una hazaña fácil transportar la cámara de crioterapia de Italia a Cheshire, pero está contento ahora que está aquí, ya que lo ayudará en su rutina de recuperación posterior al partido. Llevar la cámara al Reino Unido fue una de sus prioridades, ya que sabe lo exigente que es la Premier League y quiere asegurarse de que su condición física no se resiente”, aseguró una fuente consultada por The Sun.

Cristiano Ronaldo lleva cinco goles en seis partidos desde que llegó a Inglaterra (Foto: REUTERS)

Cristiano Ronaldo ha tenido un comienzo soñado en su regreso al Manchester United. Desde que puso un pie en Old Trafford, el artillero luso ha marcado cinco goles en seis partidos en todas las competencias. Lleva tres goles en cuatro partidos en la Premier League, además de dos anotaciones en la misma cantidad de partidos en la UEFA Champions League.

