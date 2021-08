Real Madrid va a la carga por Mbappé: le presentará una nueva oferta millonaria al PSG

El Real Madrid está listo para lanzar una segunda oferta por Mbappé (Foto: REUTERS)

La recta final de la ventana de transferencias dejará a todos los fanáticos al borde de la silla hasta que se resuelvan las incógnitas alrededor de Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. El primer intento oficial del Real Madrid para llevarse a la estrella de Francia fue de 160 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada de manera instantánea por parte del Paris Saint Germain. Desde la capital aseguran que no dejarán salir al delantero de 22 años por menos de lo que lo compraron al Mónaco a mediados de 2017 (180 millones).

Pero en la Casa Blanca no se quedarán con los brazos cruzados y diversos medios ya comenzaron a confirmar la segunda estocada de Florentino Pérez. Según el sitio francés Le Parisien, desde España se “han planteado la posibilidad de una transacción que alcance los 180 millones de euros”. Por otra parte, Sky Sports también aseguró que el Madrid hará un nuevo intento pero aseguraron que la cifra en cuestión ronda los 170 millones, cosa que nuevamente estaría fuera de los estándares del PSG.

Lo cierto es que la pelota está en las manos de Leonardo, manager del cuadro que contrató a Lionel Messi hace poco tiempo. “Dijimos verbalmente que no al Real Madrid. Está muy lejos de lo que se considera valor suficiente”, declaró el director deportivo en la previa del sorteo de la Champions League. En los últimos días se planteó que recién una oferta cercana a los 200 millones de euros podría hacer que los directivos de ambos equipos puedan sentarse a dialogar.

Las posibilidades que el ataque de la selección de Francia se junte en el Madrid es una realidad (Foto: REUTERS)

Mientras tanto, en la capital de España siguen inflando las expectativas de la posible llegada de Mbappé. Con la salida de Álvaro Odriozola a la Fiorentina, la dorsal número 19 quedó vacante y ya vinculan esa camiseta con Kylian. La posibilidad de hacer una dupla en el frente ofensivo con su compañero de la selección de Francia, Karim Benzema, es concreta sumado a que en reiteradas ocasiones al joven goleador confesó sus ganas de defender los colores del Real Madrid en algún momento de su carrera.

La ventana de transferencias tiene fecha culmine el 31 de agosto a la medianoche y al parecer la historia tendrá varios capítulos más. Vale recordar que el PSG no está obligado a vender, incluso su único plan es intentar renovar el contrato del francés, pero el futbolista rechazó varias ofertas distintas a lo largo de mercado de pases. El miedo de que se vaya libre en junio de 2022 por no venderlo a tiempo podría ser el empujón final para que finalmente esta transacción se lleve adelante.

“Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere ir, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. El jugador dio su palabra de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchará libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid”, aclaró el director deportivo del PSG en las últimas horas en una explosiva entrevista.

SEGUIR LEYENDO: