En medio de los rumores, Massimiliano Allegri fue tajante con respecto al futuro de Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri remarcó que Cristiano Ronaldo continuará en la Juventus (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Desde hace varias semanas que el futuro de Cristiano Ronaldo pareciera estar en el aire. Si bien el delantero Portugués ostentó muy buenos números en la pasada temporada (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), el futbolista fue señalado por la prensa local y por parte de los simpatizantes de la Vecchia Signora como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus.

Ante este panorama, su nombre fue colocado por distintos medios europeos como posible refuerzo de equipos de la talla de Real Madrid, Manchester United o Paris Saint-Germain. Cansado de estas versiones, Massimilliano Allegri decidió ponerle punto final al tema con una contundente respuesta.

El estratega, que retornó al club en reemplazo de Andrea Pirlo, primero aclaró los motivos por los cuales el luso no participó del amistoso ante la Sub 23 en la previa al debut en la Serie A: “Cristiano no jugó el jueves porque le di medio día libre, pero está bien y está disponible para el partido contra el Udinese. Cristiano Ronaldo es un valor agregado para nosotros porque garantiza un importante número de goles”.

Al ser consultado puntualmente sobre una posible salida en este mercado de pases pese a tener contrato hasta junio de 2020, remarcó: “Siempre se ha entrenado bien. Leo los rumores en los periódicos. Nunca nos dijo que quería irse. Al contrario, yo digo que cerremos la conversación, me dijo que se quiere quedar”. Y luego, añadió: “Ronaldo me dijo que se queda en la Juve, así que aclaremos esto”.

Cristiano Ronaldo se pone a punto para el debut de Juventus ante Udinese (EFE/EPA/Alessandro Di Marco)

La Vecchia Signora iniciará su camino para ir en búsqueda de recuperar el cetro de la Serie A este domingo, desde las 13.30, ante Udinese en Friuli. Tras 9 títulos en fila, el Inter es el actual monarca del Calcio.

CR7, en sus redes sociales, se mostró en una línea similar a la de su entrenador al descartar el pasado martes su posible vuelta al Real Madrid. “La forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal. Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabado. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los aficionados del club”, escribió.

“Normalmente el favorito es quien ganó el Scudetto, nosotros somos parte de esos seis o siete equipos que quieren ganar el título. Demos un paso a la vez e intentemos ganar el primero para empezar bien”, comentó Allegri. “Sabemos que para llegar a ganar el Scudetto se necesita un trabajo diario a nivel técnico, físico y mental. En el fútbol se necesita técnica, equilibrio y solidez. Para llegar a la pelea por el título en marzo es necesario tener equilibrio, porque si empezamos a subirnos a una montaña rusa no podremos ganar el campeonato “, agregó.

El director técnico también analizó a su próximo contrincante: “El primero del campeonato es siempre un partido difícil, sobre todo porque nos enfrentamos a un equipo muy fuerte físicamente. El Udinese tiene muy buenos jugadores en el contraataque y detrás están bien estructurados. Para llevar los tres puntos a casa hay que estar preparado y tendremos que hacer una actuación sólida y tener con mucha paciencia”.

Otro tema en que ahondó fue en Paulo Dybala, quien actualmente se encuentra negociando una extención de su contrato luego de una irregular temporada. “Este año se presentó como en su primer año, como si quisiera recuperar la Juventus, porque sabe que sus dos últimos años no han estado a su nivel. A nivel mental está demostrando que está preparado para volver”. Además anticipó que en caso de ser de la partida portará el brazalete de capitán.

