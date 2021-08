Gerard Pique contó cómo impactó la salida de Lionel Messi en el Barcelona

Gerard Piqué tenía 13 años cuando conoció a Lionel Messi (Reuters)

La era post Messi ha comenzado en el Barcelona. Mientras e París millones de fanáticos corean su nombre y auguran un destino de gloria del PSG, en Cataluña padecen la ausencia del goleador ya se siente. Después del triunfo de este domingo por 4 a 2 ante la Real Sociedad, Gerard Piqué realizó una transmisión a través de las redes sociales para analizar el presente del equipo.

“Es el comienzo de una nueva era sin Messi y estoy seguro de que tendremos muchas alegrías”, comentó el zaguero, ídolo y referente del cuadro culé, al inicio de su transmisión ante las consultas insistentes de sus seguidores. Minutos después, se sumó el streamer Ibai Llanos para dialogar un rato y entonces el futbolista volvió a ser consultado sobre la partida de La Pulga.

“El tema Leo... No se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club”, se lamentó Piqué que admitió que la situación fue shockeante por lo sorprende: “Además todo el mundo decía que hay estaba hecho”. El experimentado jugador explicó además que durante esos días no había hablado con Messi, porque no suele dialogar con ninguno de sus compañeros sobre sus negociaciones con el club. Sin embargo, creía que el rosarino iba a continuar en el equipo: “Al final fue un resultado que nadie esperaba”.

“Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos. Pero tienes que aceptarlo porque es la realidad e intentar dar un paso adelante todos para poder seguir siendo competitivos”, recalcó el defensor que además le envió “la mejor de las suertes en el PSG” a su ex compañero.

Vale recordar que la semana pasada Piqué volvió a bajarse el sueldo para que el Barça pudiese inscribir en La Liga a tres de sus refuerzos de cara al debut del torneo. Así lo dejó claro la institución en un comunicado que publicó en su sitio oficial: “El FC Barcelona ha podido inscribir a Memphis, Eric Garcia y Rey Manaj en Liga de Fútbol Profesional. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo”.

Piqué anotó un gol este domingo y se besó el escudo, después de haberse bajado el salario (Europa Press)

Quien también habló, pero en conferencia de prensa después de la victoria 4-2 ante la Real Sociedad, fue Ronald Koeman: “Nuestro juego puede ser mas colectivo que antes, pero todavía prefiero tener a Leo Messi en mi equipo”, aseguró al tiempo que remarcó: “No tenemos un jugador que decida los partidos por sí mismo, es mas un trabajo colectivo, tenemos que crear oportunidades y marcar goles todos. Hoy hemos marcado cuatro y está muy bien”.

Dos de esos goles los hizo el danés Martin Braithwaite, para quien tuvo palabras de elogio el entrenador blaugrana: “Siempre he dicho que creo que es un ejemplo como profesional, siempre trabaja por el equipo. Ha mejorado su juego, no solo por los dos goles de hoy, nos ayuda por muchísimas cosas de equipo. Estoy encantado de tener un jugador como él”.

Otro de los jugadores que el neerlandés destacó especialmente fue justamente Gerard Piqué, que se encargó autor del primer tanto en el Camp Nou: “En el pasado ya era líder. Ha sido una gran falta, estamos intentando mejorar nuestra efectividad en faltas, y ha sido un gran gol”.

Mientras tanto, más de 16 mil espectadores que presenciaron el inicio de la temporada 2021/22 se expresaron en el estadio este domingo sobre la salida de Lionel Messi. Después de que la jornada arrancara con banderas contra la directiva de Joan Laporta, quien no pudo retener al argentino, desde las gradas el público ovacionó al futbolista en el minuto 10 y además se escucharon aplausos y silbidos.

