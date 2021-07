“Es hora de descansar con mis amores”: las lujosas vacaciones de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado de la Eurocopa

"Es hora de descansar junto a mis amores", escribió Ronaldo junto a la imagen

Después de batir un récord y alcanzar a Ali Daei en la lista de los máximos goleadores históricos con la camiseta de la selección (109), Cristiano Ronaldo comenzó sus merecidas vacaciones para recargar las baterías de cara a un futuro que parece incierto.

El astro luso, que se despidió de la Eurocopa al caer con Portugal en los octavos de final frente a Bélgica por 1-0, decidió viajar a Mallorca junto a Georgina Rodríguez y sus hijos para descansar en una de las residencias más lujosas de las islas baleares.

Así como demostró su tristeza tras caer eliminado y no poder revalidar el título europeo a través de sus redes sociales, también eligió compartir con sus más de 310 millones de seguidores algunas imágenes en las que se lo puede ver relajado en la cubierta de su impresionante yate.

Ronaldo compartió imágenes de sus vacaciones

El portugués viajó con su familia a Mallorca

“Es hora de descansar con mis amores”, escribió el astro luso debajo de una foto que publicó en la que aparece con su pareja y sus hijos Cristiano Junior, Alana Martina y los gemelos Mateo y Eva María tomando sol en un reconfortante sillón ubicado en la terraza del Azimut Grande 27, valuado en 6 millones de euros.

Amarrado en el Port d’Alcudia, la embarcación fue realizada por el prestigioso diseñador Stefano Righini y gracias al material principal en la que está construida (Fibra de carbono) puede alcanzar una velocidad de 28 nudos (más de 50 kilómetros por hora)

Cristiano Ronaldo descansa junto a su familia y amigos

El lujoso yate ronda los 6 millones de euros

Ésta nave fue adquirida por el futbolista hace un año y cuenta con cuatro camarotes, cinco baños y un bar al aire libre, entre otras comodidades. Como si fuera poco, en su diseño futurista, posee cristales ubicados estratégicamente para darle una visión soñada del paisaje desde adentro mientras navega.

Además de compartir fotos con Cristiano Ronaldo, Georgina también publicó imágenes en su cuenta oficial en las que se la pudo ver disfrutando del agua manejando una moto acuática.

Georgina disfrutó del agua en una moto acuática

El futbolista está de vacaciones mientras continúan las especulaciones sobre su futuro

Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr

Según las informaciones que llegaron desde España, además de pasar un tiempo sobre el yate, Ronaldo y su familia contrataron una de las residencias más lujosas de Mallorca: el Castell de Manresa (Alcudia) que posee un kilómetro de costa y un terreno de 150 mil metros cuadrados ubicado en una antigua fortaleza de 1715 con una vista espectacular y una privacidad única. Dentro de la parcela también se encuentran otros cinco edificios que fueron convertidos en casas de huéspedes. Una noche dentro de este establecimiento ronda los 12 mil euros

CR7 vive un presente soñado, sin embargo, su futuro no parece tan claro. A sus 36 años, los rumores sobre su salida van en aumento, pese a que el nuevo director deportivo de la Juventus, Federico Cherubini, intentara llevar calma a Turín con sus declaraciones.

“No hemos tenido ninguna señal de Ronaldo de que se dirija a un traspaso, por lo que creemos que puede quedarse aquí. Para nosotros es central en el proyecto y estamos muy contentos de que sea parte de nuestro equipo y de que se una a la pretemporada desde el 14 de julio”, aseguró.

“Lamentablemente no tengo la bola de cristal y no sé qué pasará en un futuro, pero en este momento la situación es ésta y estamos felices por tenerlo en el plantel”, explicó. Cristiano Ronaldo llegó a la Vecchia Signora en 2018, disputó 133 partidos y convirtió 101 goles con el bianconeri hasta el momento. En el caso de no llegar a una renovación, su contrato con el club italiano vence el próximo 30 de junio del 2022.

