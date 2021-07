¿Chiellini sacó ventaja?: el cruce con Jordi Alba en el sorteo que generó sospechas antes de los penales entre Italia y España

El cruce entre Chiellini y Jordi Alba antes de los penales de Italia y España

Italia venció este martes a España por penales y se clasificó a la final de la Eurocopa. El partido tuvo momentos de fútbol de alto vuelo, de tensión y hasta de risas, sobre todo en un hecho puntual que sucedió justo antes de que los equipos comenzaran con las ejecuciones desde los 12 pasos. Los protagonistas fueron Giorgio Chiellini y Jordi Alba.

Después del empate 1-1 en los 120 minutos, el árbitro alemán Felix Brych llamó a ambos capitanes para realizar el tradicional sorteo de la moneda para decidir qué arco se utilizaría y quién patearía primero. La decisión del lugar de las ejecuciones no era algo menor, ya que al tratarse de un estadio neutral como Wembley, las aficiones de ambos combinados se dividieron una en cada cabecera.

El germano indicó qué cara de la moneda le correspondía a cada uno de ellos y luego de lanzarla sucedió un hecho curioso. Apenas ésta tocó el suelo, Chiellini señaló el arco en donde estaba el público de Italia y Alba apuntó hacia el de España. La televisión no mostró quién tenía razón, pero uno de los asistentes del juez le dio la razón al zaguero de la Juventus.

De inmediato, Alba protestó y sostuvo que la cara de la moneda lo beneficiaba a él. Sin embargo, Chiellini, siempre con una sonrisa en el rostro, lo trató de “mentiroso” y lo empujó de manera amistosa. Tras algunos segundos de controversia y ante los reclamos, el árbitro señaló el lado italiano y sembró la duda sobre si efectivamente eso fue lo que marcó la moneda o si el experimentado defensor de 36 años fue más rápido que su rival y sacó una ventaja clave.

Jordi Alba no quedó demasiado conforme por lo que sucedió con la moneda (Reuters)

El cruce terminó con ambos jugadores abrazados, pero la imagen de la transmisión oficial denotó algo de fastidio o malestar en la cara del lateral del Barcelona, quien no terminó de fiarse de su oponente. Justamente, la prensa española hizo hincapié en este punto también.

En el programa El Chiringuito, los periodistas recordaron que cuando Chiellini comete alguna infracción que merece una tarjeta suele reírse y rápidamente levanta al jugador lastimado o bromea para mostrarles a los árbitros que la infracción no fue tan dura. Por eso sospechan de que en esta ocasión haya ocurrido algo similar. “Es un jugador que sabe sacar beneficios a estas cosas”, sostuvo el ex futbolista Lobo Carrasco, quien aseguró: “De la sonrisa de Chiellini no te fíes nunca”.

El resto de lo que sucedió ya es historia. Italia se impuso por 4 a 2 en la tanda de penales y se clasificó a la gran final de la Eurocopa en donde el domingo se medirá ante el vencedor del duelo entre Dinamarca e Inglaterra que se disputará este miércoles en Wembley.

