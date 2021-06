Marcelo Bielsa cumple tres años en Leeds United: 10 locuras desde su llegada a Inglaterra

Las locuras de Marcelo Bielsa desde su llegada a Leeds United (REUTERS/Lynne Cameron)

El 15 de junio de 2018 Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo entrenador del Leeds United. ¿El objetivo? Devolver a un equipo que históricamente perteneció a la máxima categoría del fútbol inglés a su lugar de origen luego de 13 años de penas en el ascenso. No pudo conseguirlo en la primera campaña (fue eliminado en las semifinales por el tercer ascenso) pero ganó de punta a punta la Segunda División en la 2019/2020 y llegó a codearse con los gigantes de la Premier League.

Hoy se cumplen tres años de su arribo a Inglaterra y mucha agua corrió bajo el puente desde entonces. Son incontables los episodios que tuvieron como protagonista a un Bielsa que es una celebridad para la ciudad. Los fanáticos lo consideran ídolo y leyenda por los hitos futbolísticos que obtuvo.

LAS 10 LOCURAS DE BIELSA EN LEEDS UNITED

1. Las tareas domésticas del plantel del Leeds

Según revelaron algunos empleados del club, una de las primeras averiguaciones de Bielsa en su llegada fue saber cuántas horas tenían que trabajar los fans del Leeds para pagar una entrada para ver al equipo en Elland Road. Un breve cálculo determinó que cubriendo tres horas de trabajo costeaban el valor de un ticket.

Con la estimación hecha, reunió a la plantilla y le hizo recoger basura en los alrededores del campo de entrenamiento de Thorp Arch para que comprendieran el esfuerzo que invertía el público para concurrir a la cancha a alentarlos. Fue una de sus cartas de presentación.

2. La canción de Queen que le dedicaron

Canción de los hinchas del Leeds para Bielsa

Recién había llegado al club, pero ya había generado una revolución en Leeds. Al punto tal que el reconocido humorista Micky Perr, fanático del equipo, lideró la versión del tema “Bohemian Rapsody”, de la banda Queen, dedicada a Marcelo Bielsa.

“¿Piensas que puedes venir aquí y cambiar mi vida? Tu forma de entrenar me hace amarte más que a mi mujer. Ohhh, Bielsa, solo escuchen a Bielsa. Solo tenemos que salir, solo tenemos que salir de esta liga”, es un fragmento de la graciosa melodía.

3. El escándalo del Spygate

Marcelo Bielsa reconoció haber enviado un espía al entrenamiento del Derby County

Una denuncia anónima en las instalaciones del Derby County, dirigido en ese momento por Frank Lampard y siguiente rival del Leeds United, destapó la olla: Bielsa fue descubierto por enviar espías a los entrenamientos de sus adversarios. Lejos de quitarse responsabilidad, el entrenador argentino asumió la responsabilidad y aclaró que era una metodología que practicaba desde hacía años.

La federación inglesa no pasó inadvertido el caso, que tuvo trascendencia a nivel nacional y mundial, titulada como Spygate. Apercibieron formalmente al Leeds United y lo multaron económicamente con 222.000 libras, que el rosarino ofreció pagar de su bolsillo.

4. Explicación y multa

La investigación y polémica se estiró durante varias semanas. Bielsa explicó en la cancha: “Es cierto, es real. El responsable de que esa persona estuviera soy yo. Hay una serie de precisiones que necesito dar, no importa si yo creo que eso es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente con que Lampard y Derby County se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente”. El Loco dialogó con Lampard, quien le dijo que había transgredido el Fair Play.

El estratega de 64 años no se quedó en esa breve explicación ni en el pago de la multa económica de 222.000 libras, sino que convocó a una conferencia de prensa que generó mucha incertidumbre (la última vez que había hecho algo similar fue para renunciar). ¿Qué pasó? Durante 70 minutos argumentó mediante diapositivas que posee información detallada de todos los oponentes de la Championship y aclaró que siente como deber la necesidad de espiar. “¿Por qué lo hago si ya tengo la información? Creo que por estúpido”, sentenció.

5. Su vestimenta el día del centenario

En octubre del año pasado se llevó a cabo la gala por el centenario del Leeds United, y obviamente Marcelo Bielsa fue uno de los invitados de lujo. Su presencia generó revuelo no solamente por la talla de su figura, sino por la indumentaria que empleó: mientras los futbolistas estaban vestidos de traje e incluso el dueño del club, Andrea Radrizzani lució un smoking, el Loco utilizó el mismo conjunto deportivo con el que se lo ve durante los partidos.

Hace algunas semanas, su hermano Rafael contó detalles de su elección: “Mi hermano era un tipo con una pinta bárbara, parecía actor de cine. Hay hombres y mujeres que tienen una belleza natural y reaccionan de manera desdeñosa respecto de su aspecto, como si consideraran que no se lo ganaron, y por eso no le dan importancia. Del desdeño por la belleza física a la comodidad hay un paso, y no hay cosa más cómoda que pegarse un baño, ponerse un jogging, una remera y un par de zapatillas. Eso se transformó en un hábito para él”.

6. Su Fair Play y debate mundial

El Leeds se deja hacer un gol

Ocurrió a fines de la temporada pasada, justo antes de los playoffs, en un cotejo ante Aston Villa. El Leeds United anotó el 1-0 a favor, pero un rival estaba tendido en el piso y Bielsa ordenó que en la reanudación de la acción, sus dirigidos se dejaran hacer un gol para equilibrar el tanteador, entendiendo que no habían apelado al Fair Play para sacar ventaja (el encuentro finalizó 1-1).

La indicación generó controversia en Inglaterra y en todo el mundo del fútbol. Inclusive hubo futbolistas que no estuvieron de acuerdo con la medida, y así se lo expresaron puertas adentro. Finalmente, el grupo determinó que de allí en más no volverían a repetir el acto, ya que era potestad del cuerpo arbitral tomarse esa atribución.

7. Cómo el goleador del equipo Patrick Bamford destruyó sus anteojos

Patrick Bamford contó por qué Bielsa usó anteojos torcidos (REUTERS/Lynne Cameron)

El máximo artillero del Leeds United contó la anécdota ocurrida durante un entrenamiento en un podcast junto al ex goleador inglés Peter Crouch: “Me vino la pelota y la conecté suavemente con mi pie izquierdo. Estaba cerca del córner y él justo parado en la línea de gol. No lo vi, así que le pegué al balón y fue directamente a su nariz”. Además, se excusó diciendo que Bielsa siempre se ubica en un lugar incómodo.

“Lo único que vi fueron sus gafas volando a 10 metros. Él se fue tapándose la nariz y yo le dije ‘lo siento, lo siento’, recriminándome a mí mismo. Se fue un poco enojado diciendo ‘no es nada, no es nada’ en español”, relató Bamford. Entre risas, el futbolista aseguró que ese fue el motivo por el que el Loco lucía unos lentes torcidos en el último tiempo, ya que no los mandó a arreglar de inmediato. “Debería conseguirle un par de anteojos nuevos, pero ¡tengo miedo de volver a mencionarle el hecho!”, confesó el bueno de Patrick.

8. Los cruces con su traductor colombiano Andrés Clavijo

Luego de Samir Lamrani y Diego Flores, el colombiano Clavijo se encargó de ser intérprete de Bielsa antes y después de cada encuentro del Leeds United en la última temporada de la Premier League. Al igual que había sucedido con sus anteriores traductores, el Loco tuvo idas y vueltas, enojos, retos y momentos en los que se distendió junto a su nuevo colaborador.

Andrés Clavijo se convirtió en una celebridad en la ciudad de Leeds, al punto tal que una tienda de novedades lanzó unas tarjetas personalizadas con el dibujo de Bielsa junto a él y mensajes en los dos idiomas: inglés y español.

9. Llamado sorpresa a Lucas Castromán, a quien confundió con un jugador de Leeds

Lucas Castromán fue dirigido por Bielsa en Vélez y la Selección (@fotobairesarg)

Bielsa armaba el equipo del Leeds en un pizarrón cuando se dio cuenta de que algo no encajaba y llamó a uno de sus colaboradores para que corroborara si estaba bien la alineación. “¿Quién es Castromán?”, le preguntó su ayudante. El Loco había confundido a Jack Harrison con el futbolista que había dirigido en Vélez Sarsfield en el 98 por su parecido físico y características futbolísticas.

“Se me vino a la cabeza usted. No estaba hoy en la lista de mis llamados. Pero me pareció oportuno hacerlo ante esta situación” , le confesó Bielsa a Castromán en un llamado que duró más de media hora a principios de 2021. Después el experimentado entrenador le envió una imagen de la pizarra para mostrarle a su ex pupilo que no le había mentido.

10. Aparición sorpresiva en un entrenamiento de chicos del Leeds

La imagen de Bielsa con chicos del Leeds que se volvió viral

La situación se dio la semana pasada, cuando un fanático que paseaba por el campo de entrenamiento para divisiones infantiles fotografió a un Marcelo Bielsa que se acercó hasta la práctica de los chicos del Sub 11 para encomendar trabajos y darles un discurso formativo.

“¿Con qué frecuencia aparece un entrenador de la Premier League un lunes fuera de temporada para dirigir una sesión de entrenamiento de U11? Esta es una de las razones por las que este hombre será clasificado como leyenda del Leeds United”, fue lo que escribió el usuario de Twitter que capturó al rosarino en acción.

