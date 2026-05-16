Colombia

Denuncian crisis por brote de tuberculosis en cárcel de Cartagena, los afectados estarían aislados sin ser atendidos

Vocero de los guardianes del Inpec narró lo que ha pasado con los 12 reclusos que han sido diagnosticados hasta el momento

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Tuberculosis - Crisis - Brote
Vocero del Inpec indicó que en la cárcel no hay carros para llevar a presos que pasen por una emergencia médica - crédito Visuales IA

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede comprometer otros órganos. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando microgotas que contienen la bacteria.

Los síntomas incluyen tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y debilidad. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio, radiografías y análisis de esputo. El tratamiento requiere antibióticos durante varios meses. Si no se trata, la tuberculosis puede ser mortal.

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Lo explicado tiene en vilo a reclusos y familiares de condenados que están en la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena, en donde el 15 de mayo fue radicada una denuncia por parte de la Asociación Sindical de Empleados Penitenciaros porque en este lugar hay reporte de 12 casos confirmados de esta enfermedad.

La única decisión que han tomado los directivos del centro de reclusión es aislar a los afectados, que se encuentran en el patio dos de la prisión desde que fueron diagnosticados.

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cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena
Desde el centro de reclusión no se han pronunciado al respecto - crédito Colprensa

Edwar Montaño, vocero de Aseinpec, sindicato de los guardias del Inpec en Cartagena, afirmó a Caracol Radio que hay preocupación porque se desconoce el número real de los internos afectados.

Montaño indicó que en la cárcel hay una “falta de atención oportuna” y esta situación podría escalar y ser hasta mortal para algunos de los diagnosticados.

Al respecto, un juzgado en la capital de Bolívar aceptó una acción de tutela con la que se ordena que las entidades responsables presenten un informe detallado sobre las medidas que se han adoptado tras la primera confirmación del contagio de uno de los internos.

El guardián indicó que en la cárcel de Ternera hay más de 2.100 privados de la libertad en 10 patios, además, que no contarían con vehículos para trasladar a los reclusos ante alguna emergencia médica. Hasta el momento, el Inpec ni el centro carcelario mencionado han emitido algún tipo de comunicado para explicar cómo van a actuar ante la emergencia de salubridad.

La tuberculosis es un problema regional

Tuberculosis
Habría al menos 12 reclusos afectados en estos momentos - crédito Reuters

Cartagena enfrenta un aumento significativo en los casos de tuberculosis, situándose como el lugar con mayor incidencia en Bolívar durante 2026, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). Hasta mayo, el departamento ha registrado 273 casos, de los cuales 230 están en Cartagena, lo que representa el 84% del total departamental. Magangué y Mompox reportan 17 y 5 casos, respectivamente.

El perfil epidemiológico muestra que los hombres presentan mayor vulnerabilidad, con 174 contagios frente a 99 en mujeres. Entre los casos identificados, se encuentran tres menores de tres años y 52 adultos mayores de 65 años. Este patrón indica que la enfermedad afecta tanto a la población joven como a la de mayor edad.

El guardián indicó que los afectados están siendo aislados en uno de los patios de la cárcel - crédito Reuters
El guardián indicó que los afectados están siendo aislados en uno de los patios de la cárcel - crédito Reuters

A nivel nacional, las ciudades con mayor incidencia de tuberculosis en el actual brote son Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta; sin embargo, el contexto en ciudades en las que hay mayor humedad hace que las autoridades y entidades locales deban estar más atentos para atender la emergencia.

Sobre el caso denunciado, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ha adoptado una postura prudente frente a estas informaciones. La entidad informó que los sistemas de vigilancia actualizados semanalmente no reflejan hasta el momento los nuevos casos reportados en el centro carcelario; sin embargo, el Dadis anunció que se va a llevar a cabo una visita de verificación inmediata para examinar la situación y establecer un diagnóstico preciso.

En 2025, Cartagena registró 700 casos de tuberculosis, lo que pone en perspectiva la magnitud del desafío actual para el sistema de salud penitenciario y la red pública de la ciudad, que deben actuar ante la posibilidad de un brote focalizado en espacios de reclusión.

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