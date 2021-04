Otra lección de Marcelo Bielsa: su profunda reflexión sobre la influencia del fútbol en las problemáticas sociales

La reflexión de Marcelo Bielsa sobre el rol del fútbol en la sociedad

Desde su rol de entrenador de uno de los clubes ingleses que forma parte de la campaña en contra del abuso en las redes sociales, Marcelo Bielsa hizo una profunda reflexión sobre cómo el fútbol se ha convertido en un canal importante al momento de visibilizar problemáticas sociales. El DT argentino habló con lo medios sobre el poder de este deporte en varios asuntos coyunturales.

Ocurrió durante la conferencia de prensa previa al duelo entre Leeds United y Brighton & Hove Albion correspondiente a la Fecha 34 de la Premier League 2020/21. Al Loco se le preguntó sobre el boicot de las redes sociales planificado por el fútbol inglés, donde varios clubes y organizaciones se oponen abuso en línea.

“Todo lo que ayude a combatir la discriminación y la posibilidad de causar daño de forma anónima, y de dañar o causar daño a alguien injustamente y la posibilidad de hacerlo sin consecuencias, son realidades que deben ser combatidas”, opinó Bielsa.

También se le preguntó al entrenador rosarino de 65 años sobre cuál cree que será el impacto de esta iniciativa, y ahí aprovechó para hacer un extenso análisis sobre la gran dimensión que toman los reclamos hechos por el ámbito del fútbol en las distintas dificultades que atraviesa una sociedad.

“Ignoro el efecto, no sé si alguien podría predecirlo. Lo que me parece muy importante es que lo intentemos. El fútbol tiene la capacidad de hacer evidente algunos aspectos de la vida social que no se miran con la misma nitidez si lo reclama otro sector. Normalmente el fútbol reclama cosas que le pasan al resto de la sociedad con una gravedad mayor a la que sufren los que participan del fútbol mismo. Es muy conveniente usar la repercusión que tiene este juego para mostrar estas cosas que están sucediendo en la sociedad de manera más amplia“, sentenció el Loco.

El Leeds United, que marcha noveno y está a ocho puntos del quinto lugar, todavía sueña clasificar a una copa internacional. Después de una seguidilla de partidos muy exigentes, donde igualó ante Liverpool y Manchester United, y anteriormente venció al Manchester City, ahora tendrá un partido mucho más liviano: se medirá ante Brighton, que está 17° en la tabla de posiciones y luchar por no descender.

