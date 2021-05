“No conoce la palabra compromiso”: dura editorial contra Hazard en España tras la derrota del Real Madrid

La dura crítica de Josep Pedrerol a las risas de Eden Hazard

La eliminación del Real Madrid a manos del Chelsea en las semifinales de la Champions League repercutió de manera negativa en España. Aunque una derrota es moneda corriente en el fútbol, lo que no gustó para nada fueron las risas de Eden Hazard luego de charlar con algunos ex compañeros de los Blues, club desde donde llegó a cambio de 100 millones de euros.

Respecto al tema, el periodista español Josep Pedrerol utilizó algunos minutos de su programa Jugones para realizar su descargo sobre el tema. “Al Real Madrid llegan los mejores jugadores del mundo pero sólo triunfan los más comprometidos, los que se dejan el alma en el campo. Los que viven el fútbol 24 horas”, comenzó relatando con una notoria seriedad en el rostro.

Después de la introducción, apuntó directamente contra el volante belga: “Hazard lleva dos años desaparecido, 100 millones, lesiones, problemas con la báscula, más lesiones. Ayer Zidane le dio otra oportunidad, una oportunidad que no merecía. Pues Hazard no le correspondió. Hizo un partido malo, no se fue de nadie y al final esas risas, esas carcajadas, unas carcajadas que retumbaron en el corazón de todos los madridistas”.

Las risas de Hazard que generaron repercusión en toda España

Para sorpresa de todos los televidentes, Pedrerol opinó que esa acción fue el final de Eden con la camiseta de la Casa Blanca. “¡Fue el adiós de Hazard! Un futbolista bueno que jamás triunfará en el Real Madrid porque compromiso es una palabra que Hazard no conoce”, dilapidó Josep sobre el futbolista que llegó con el peso de reemplazar a Cristiano Ronaldo a mediados de 2019.

Las oportunidades que Zinenide Zidane le otorgó al belga no tienen sustento dentro de la cancha ya que son muy escasas las actuaciones que acumula con la camiseta del Real Madrid. Vale recordar que apenas llegó se lo acusó de estar excedido de peso y, luego de mejorar su forma física, comenzó una seguidilla de lesiones que lo dejaron fuera de varias competencias.

En lo que va de su estadía tan sólo disputó un total de 40 partidos oficiales que redondean 2385 minutos dentro del campo de juego. Frente al Chelsea arrancó como titular y fue reemplazado en el minuto 89 cuando la eliminación del Real Madrid ya era imposible de evitar. Luego del pitazo final, caminó por el campo de juego saludando a todos los futbolistas y ahí fue donde ocurrió la polémica escena de risas con sus ex compañeros.

El calendario del Real Madrid ahora se resume en el sprint final para intentar ganar La Liga de España. Este domingo 9 tendrá un partido clave frente al Sevilla y luego cerrará el campeonato frente al Granada, Athletic Bilbao y Villarreal. Además, debe esperar que el Atlético de Madrid, que enfrenta al Barcelona, pierda puntos para poder escalar en soledad a lo más alto del torneo.

