Tras la llegada de Mourinho, Roma busca revolucionar el mercado: salidas de peso y un argentino entre los apuntados

De manera sorpresiva la Roma ya dio uno de los principales golpes del mercado de pases tras anunciar la salida de Paulo Fonseca para anunciar el arribo de José Mourinho como nuevo director técnico. Tras su irregular andanza por Tottenham, el experimentado luso volverá a la Serie A, territorio donde ganó todo lo que se le interpuso durante su estadía en Inter (entre 2008 y 2010 ganó dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Champions League).

El ex Porto, Chelsea, Real Madrid y Manchester United firmó un vínculo por tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2024), que iniciará en la campaña 2021/22. “Después de reunirme con los dueños y con Tiago Pinto comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club. Es la misma ambición e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Mientras tanto, le deseo a Paulo Fonseca todo lo mejor”, expresó el entrenador, dejando en claro que se vio seducido por el proyecto deportivo que le propusieron.

Según develó Corriere dello Sport, la idea de “Special One” es la formar un equipo con un 4-2-3-1 como esquema principal, disposición táctica que la mayoría del plantel conoce muy bien ya que la utilizaron con Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco y al comienzo de la era Fonseca (llegó a semifinales de la Europa League variando a un 3-4-2 -1).

De la plantilla actual, Mou siente devoción por Nicolò Zaniolo. El joven mediocampista de 21 años estará en óptimas condiciones físicas para el inicio de la próxima temporada y el portugués lo quiso contratar en sus andanzas por Inglaterra. En la defensa le pondrá fichas a Lorenzo Pellegrini. Otros jugadores de su agrado son Roger Ibanez, Jordan Veretout, Bryan Cristante y Marash Kumbulla.

Corriere dello Sport, por su parte, aporta que mientras aguardan definir lo que sucederá con Henrikh Mkhitaryan y Edin Dzeko, los que tienen marcada la puerta de salida son Juan Jesus, Bruno Peres, Antonio Mirante, Amadou Diawara y los argentinos Federico Fazio y Javier Pastore.

La idea de la dirigencia es la de cerrar entre 3 y 4 nombres importantes para elevar el nivel de la plantilla Giallorossi. Jorge Mendes, histórico agente de Mourinho, podría cumplir un rol importante al acercar a algunos de sus futbolistas.

Uno de los puntos a reforzar es en la portería, donde tres nombres pican en punta. Ellos son el portugués Rui Patricio (su ficha pertenece al Wolverhampton, club donde el representante del entrenador tiene fuerte injerencia), José Sà y el argentino Juan Musso, de muy buen presente en Udinese (también está en la mira del Milan en caso que no renueve Gianluigi Donnarumma).

Dentro de su libreta también figuran tres viejos conocidos de su paso por los Spurs. Eric Dier, Carlos Vinicius y Pierre-Emile Hojbjerg. Aunque vale aclarar que el caso del danés sería algo complejo debido a que Tottenham lo compró al inicio de la actual temporada por 16 millones al Southampton por pedido del luso.

Para completar la nómina aparecen un viejo anhelo del entrenador, como es el centrocampista austríaco del Leipzig Marcel Sabitzer, y dos futbolistas con los que coincidió en su paso por la Premier League: Nemanja Matić y Juan Mata.

