Limpieza en el PSG con Mauro Icardi a la cabeza tras la derrota ante el Manchester City por las semifinales de Champions League

El PSG ya planea la siguiente temporada desde el escritorio (Reuters)

Tras la derrota en las semifinales de Champions League y a falta de tres fechas para el final de la Ligue 1, el presidente Nasser Al-Khelaifi y su mano derecha, el director deportivo Leonardo, comenzaron a planificar la siguiente temporada del PSG pensando nuevamente en alcanzar la gloria en Europa.

En medio de la incertidumbre que hay en el ambiente por la tardanza en la renovación del contrato de Neymar, y los rumores sobre la posible salida de Kylian Mbappé, la dirigencia también estaría pensando en hacer caja con algunos futbolistas para combatir la crisis financiera que produjo el coronavirus.

Según apuntó el periódico francés Le Parisien, las pérdidas alcanzarían los 300 millones de euros y para combatir esta cifra millonaria el mejor remedio sería el de depurar parte del plantel y reducir la masa salarial.

Sarabia podría ser otro de los que pongan en el mercado 2021-22 (Reuters)

El que encabeza la lista, tal como detalló el medio galo, sería el delantero argentino Mauro Icardi, quien firmó contrato en junio del 2020 después de que el PSG desembolsara 50 millones de euros por su compra al reciente campeón de la Serie A, el Inter de Milan. El ex Sampdoria ya se encontraba jugando a préstamo en París desde el 2019.

Con un acuerdo que lo une a la entidad francesa hasta el 2024, el futbolista de 28 años sería el jugador más redituable que pondrían en el mercado. Junto a él, también se perfila en la rampa de salida el atacante español Pablo Sarabia, que llegó al club a cambio de 20 millones de euros en 2019.

El ex Sevilla tampoco cuenta en los planes de Mauricio Pochettino y podría ser una buena entrada de dinero junto con el joven defensor alemán Thilo Kehrer al que compraron por 18 millones de euros en 2018, al Schalke, y hoy alcanza un valor de mercado de 25, según el sitio web especializado Transfermarkt.

El ex Barcelona también podría integrar la lista de salidas del PSG (Reuters)

A estos tres futbolistas también podrían sumarse Rafinha, Florenzi y Bakker, quienes tampoco serían imprescindibles para el entrenador argentino. El hispano-brasileño lo hizo bien en la Ligue 1 cuando le tocó reemplazar a Neymar por lesión pero desde la dirigencia creen que sacarían una buena tajada si lo ponen en el mercado.

A su vez, los directivos no estaría dispuestos a seguir contando con el lateral italiano para la siguiente temporada. El jugador llegó a préstamo desde la AS Roma y, a pesar de tener una opción de compra, los parisino no harían uso de ella y regresaría a Italia para ponerse bajo las órdenes del nuevo entrenador José Mourinho. Finalmente el joven holandés de 20 años, que llegó gratis del Ajax, tampoco entraría en los planes de Pochettino quien se decantaría por darle la titularidad a Diallo en ese sector de la cancha.





