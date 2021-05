El gesto de Eden Hazard tras la eliminación ante Chelsea que desató la bronca de los fans del Real Madrid

Eden Hzard fue titular, pero no pudo destacarse ante el Chelsea (Reuters)

El Chelsea se impuso 2-0 al Real Madrid este miércoles para meterse en la final de la Champions League, instancia en la que se enfrentará en un duelo inglés al Manchester City, vencedor en su serie frente al PSG. Timo Werner abrió el marcador y Mason Mount sentenció el duelo sobre el final en Londres ante un conjunto español que no estuvo a la altura en ninguno de los partidos de la llave y dejó en evidencia todas sus falencias.

La derrota es un golpe duro para la Casa Blanca que dejó una imagen pálida en el terreno de juego, que esta temporada fue eliminado de la Copa del Rey ante un equipo de tercera división y que a falta de cuatro jornadas para el final de La Liga no depende de sí mismo para coronarse campeón. Semejante panorama ha hecho estallar a sus aficionados que buscan responsables de este presente y la transmisión del partido ante el conjunto inglés les regaló un objetivo perfecto.

Es que una vez consumada la derrota, las imágenes de televisión enfocaron a Eden Hazard, quien fue titular en el Real Madrid, riéndose a carcajadas junto a algunos de sus ex compañeros mientras intercambiaban camisetas. Esa secuencia hizo enloquecer a los madridistas que de inmediato pidieron la cabeza del delantero por el cual el club desembolsó casi USD 125 millones en 2019 y aún no ha rendido.

“Lo siento, no puedo ver a Modric y Fede (Valverde) sufriendo, este último jugando con jeringas para dar lo mejor de si en el partido vs Liverpool, y luego ver a Hazard de risas después de estar de vacaciones toda la temporada completa... no me pidan paciencia ni ilusión. Lo siento!”, comentó un usuario en Twitter, al tiempo de que otro estalló: “Sinvergüenza ... Se tiene que ir hoy”.

Las risas de Hazard que desataron la bronca en el Real Madrid

Todos los medios deportivos españoles destacaron en sus portales las risas del belga que tuvo 11 lesiones en poco más de un año y desde su arribo al Real Madrid en la temporada 2018/19 se perdió cerca de 60 partidos por diversos problemas físicos, lo que lo ha puesto en la mira de los seguidores del cuadro blanco.

Hazard fue clave en el Chelsea a ganar dos Premier Leagues en sus siete años con el club y en 2019, cuando se marchó de Inglaterra tras conquistar al Europa League, se ubicaba entre los mejores jugadores del mundo después de haber anotado 110 goles en 352 presentaciones con el cuadro de Londres. Pero ahora no es siquiera una sombra de lo que supo ser.

El Real Madrid tuvo que pagar cerca de USD 125 millones para conseguir a la estrella belga, que se esperaba que sucediera a Cristiano Ronaldo como nuevo rey del Bernabéu, e incluso por eso le otorgaron la mítica camiseta número 7, que también vistieron Raúl, Butragueño y Juanito, entre otras leyendas de la institución.

En cambio, Hazard llegó excedido de peso en su primera pretemporada con el club y ha experimentado un fuerte descenso jamás visto, pero Zidane le dio la oportunidad de redimirse de todos sus males y saltar hoy como titular al terreno de juego. Pero el belga no estuvo a la altura y tras 89 minutos en el campo de juego, fue reemplazado.

