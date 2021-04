Explosivo mensaje de una figura del Manchester United sobre la Superliga

Bruno Fernandes, el primer futbolista que pertenece a uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga en mostrarse en contra del nuevo torneo (REUTERS/Laurence Griffiths)

Una noticia sacudió por completo al mundo del fútbol. 12 clubes firmaron el nacimiento de la Superliga europea, un torneo que cambiaría por completo el escenario actual de este deporte. En el selecto grupo de fundadores aparecen varios de los clubes más importantes del planeta, como Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Milan, Inter y Juventus.

Uno de los primeros futbolistas en hacerse eco de esta noticia y marcar su postura en contra de esta competencia fue Bruno Fernandes, mediocampista y una de las principales figuras de los Diablos Rojos de Ole Gunnar Solskjær.

El volante compartió en sus historias de Instagram un duro posteo de su compatriota Daniel Podence, actual futbolista del Wolverhampton de Inglaterra. “El balón, la canción, el sueño. La volea de Zidane, el solo Kaka, el Liverpool en Atenas, Ole (Solskjaer) en Barcelona, Cris y Seedorf... Hay cosas que simplemente no se pueden comprar”, escribió el deportista con una foto luego de marcar un gol en un partido de Champions League durante su paso por Olympiakos de Grecia.

La historia que publicó Bruno Fernandes

Fernandes la replicó junto al emoji de aplausos y la leyenda “Los sueños no se pueden comprar” . De esta manera, el luso es el primer jugador de uno de los 12 clubes “fundadores” en mostrarse en contra. Algo similar hizo el lateral del Manchester City Joao Cancelo, al utilizar el mismo posteo de Podence y la frase “Mi chico”.

Marcus Rashford, delantero inglés del Manchester United, también apuntó contra esta idea. En su cuenta de Twitter subió una imagen de Old Trafford con la frase “El futbol no es nada sin fanáticos”.

El tuit de Marcus Rashford

Vale destacar que el primer jugador en hacer público su pensamiento fue el español Ander Herrera, hombre del PSG, club que recibió una invitación para participar de este selecto grupo de entidades pero que, por el momento, se rehusó.

Joao Cancelo, otro futbolista que se mostró en contra de la creación de la Superliga

“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si ésta Superliga europea avanza se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados, de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. “Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”, expresó el hombre del Paris Saint Germain.

Ante semejante revuelo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le envió un claro mensaje a estos clubes durante el Congreso Ordinario de la UEFA y dejó entrever que les podrían caer duras sanciones (se especula con la posibilidad de prohibirles participar de las competencias organizadas del resto de las competencias y a los jugadores de torneos con sus Selecciones, como el Mundial)

“No hay duda de la desaprobación de la FIFA. La FIFA está aquí, y yo estoy aquí hoy como presidente de la FIFA, para brindar todo el apoyo al fútbol europeo, a la UEFA, a las 55 federaciones miembro de la UEFA y de la FIFA, a las ligas, clubes, jugadores y aficionados. En la FIFA solo podemos desaprobar enérgicamente la creación de la Superliga, que es una tienda cerrada, que es una ruptura de las instituciones actuales, de las ligas, de las federaciones, de la UEFA y de la FIFA”, manifestó. Y luego, añadió: “Si algunos eligen seguir su propio camino, deben vivir con las consecuencias. Pero no quiero pensar en eso, porque la FIFA es una organización democrática y abierta. Todos pueden traer propuestas, pero siempre con respeto a las instituciones”.

SEGUIR LEYENDO: