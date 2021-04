Una figura del PSG fue el primer futbolista que alzó la voz ante la creación de la Superliga: “No creo en que los ricos roben lo que el pueblo creó”

El mediocampista se refirió al tema que acapara los flashes en Europa (Reuters)

El París Saint-Germain es, junto con el Bayern de Múnich, el gran ausente del grupo de fundadores de la Superliga Europea anunciado por doce clubes de Inglaterra, España e Italia, una posición que deja a la expectativa al equipo de la capital francesa que cumple diez años bajo pabellón catarí.

Después de las posturas y los argumentos que dieron tanto la nueva competencia como las entidades internacionales (UEFA y FIFA) y las federaciones, fue un futbolista español del conjunto parisino el primero en alzar la voz y explicar sus sensaciones.

A través de un descargo en su cuenta oficial de Twitter, el ex jugador del Manchester United, Ander Herrera, se mostró en contra de la creación del inédito torneo europeo.

El tuit de Ander Herrera

“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si ésta Superliga europea avanza se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados, de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones”, se lamentó el mediocampista de 31 años.

“Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”, sentenció Herrera, quien llegó a la entidad parisina en julio del 2019.

Durante los primeros pasos de la gestación de la nueva Superliga Europea, los dirigentes del PSG se asociaron con los otros grandes clubes europeos que ratificaron su postura, sin embargo, en las últimas semanas su presidente, Nasser Al Khelaifi, se bajó del carro.

Aunque oficialmente el club de la capital francesa no ha tomado posición ni ha emitido un comunicado como lo hicieron Barcelona, Real Madrid y Juventus, entre otros, su ausencia al momento que se dieron a conocer los equipos fundadores habló por sí misma.

Ander Herrera llegó al PSG en el 2019 desde Manchester (Reuters)

El PSG cuenta, finalmente, con el respaldo de todas las instancias nacionales, la Federación, la Liga y, llamativamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se apresuró a mostrar su rechazo a la Superliga Europea incluso antes de que estuviera oficialmente lanzada.

Con esos elementos, el club de la capital francesa tiene cartas a su favor para jugar, por ahora, en dos tableros, sabiendo que los patrocinadores de la nueva competición siempre le van a guardar una silla en la mesa de los elegidos.





